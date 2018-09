Antonia are un ten de invidiat. Care este terapia-minune la care apelează vedeta

Antonia are un ten de invidiat, iar foarte multă lume se întreabă cum reușește să se păstreze, permanent, atât de frumoasă. Are trei copii, dar se prezintă în fața publicului ca o adolescentă. În vârstă de 29 de ani, Antonia rămâne o prezență atrăgătoare, de fiecare dată, reușind să stârnească invidii și să atragă toate privirile. Vedeta are mici trucuri și secrete, consemnează Click.ro, frecventează sala de sport și și ține o dietă personalizată.

Dar Antonia a ajuns și la medicul estetician, iar tratamentul revoluțiionar despre care a povestit se numește ”Terapia Vampir”. Nu foarte multă lume știe că Antonia este și ambasadoarea unui brand de cosmetice, așa că face tot posibilul pentru a arăta, de fiecare dată, foarte bine.

”Am mare grijă de felul cum arăt”, spune Antonia. ”Am apelat la Terapia Vampir” și sunt foarte mulțumită”.

Antonia are un ten de invidiat, iar Terapia Vampir a ajutat-o

Ce înseamnă, de fapt, Terapia Vampir? Tratamentul cu PRP presupune recoltarea sângelui propriu al pacientului într-un tub special vidat, proba fiind ulterior supusă unui proces de centrifugare, pentru separarea plasmei şi a trombocitelor de restul elementelor din sânge. Trombocitele sunt acele celule din sânge care ajută la vindecarea ţesuturilor. În cazul unei răni, ele sunt cele ”vinovate” pentru formarea cheagurilor care opresc sângerarea şi, uterior, tot ele ajută la restabilirea vascularizaţiei normale şi la repararea ţesutului”, adaugă medicul.

După etapa de recoltare şi centrifugare urmează aceea de injectare a PRP-ului din eprubetă, în zonele vizate ale corpului.

”Am făcut deja două terapii”, declară Antonia, iar Regina Reclamelor este pregătită să facă încă o ședință. ”Simt că am o față de bebeluș, plus că acum nu îmi vine să mă mai machez în timpul liber”, a mai spus Antonia pentru Click.ro.

“Încerc să merg la sală de luni până vineri. În fiecare zi îmi lucrez părţi diferite ale corpului, fac împreună cu Alex Velea, iubitul meu. (…) Plus că mănânc foarte sănătos”, a mai declarat Antonia pentru Click.ro.

Și alte vedete au apelat la Terapia Vampir

Nu doar Antonia a decis să apeleze la ”terapia-minune”. Cătălin Botezatu sau Denisa de la Bambi se numără și ei printre vedetele care s-au declarat mulțumite de efectele terapiei.

Terapia necesită 3 tratamente repetate la un interval de 2-3 săptămâni, efectul acestora durând aproximativ un an şi chiar mai mult. Pentru întreţinere este necesar un tratament pe an. Pentru mai multă eficienţă, tratamentul cu PRP poate fi asociat şi cu alte produse, cum ar fi acidul hialuronic, lipofilling, terapie cu toxină botulinică etc.

Terapia PRP nu este supusă riscurilor, aceasta este sigură atât din punct de vedere al recoltării cât şi al injectării produsului preparat. Kit-urile respectă toate normele legale ale siguranţei în manipularea produselor biologice. Folosind sângele propriu al pacientului, riscul de reacţie alergică este eliminat, iar toaleta locală minuţioasă elimină riscul de infecţii. După injectare, timp de câteva zile, este indicat să se evite expunerea la soare, băile fierbinţi sau folosirea produselor de machiaj.

