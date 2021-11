Antonia, declaraţie emoţionantă de dragoste pentru Alex Velea: „Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele”

Antonia se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes, trei copii minunaţi, un iubit care o adoră, iar în urmă cu câteva luni şi-a încheiat şi socotelile cu fostul soţ şi îşi poate vedea de viaţă liniştită. Chiar dacă la început mulţi nu le-au apreciat relaţia, cântăreaţa şi Alex Velea au demonstrat că iubirea lor poate învinge orice obstacol. Mai mult, artista i-a făcut recent partenerului său o declaraţie de dragoste emoţionantă.

Familia celor doi a avut de suferit din cauza divorțului dintre Antonia și Vicenzo Castellano, bărbatul cu care artista are o minunăţie de fetiţă pe nume Maya care în prezent are 10 ani. În toată această perioadă, cei doi s-au suţinut reciproc şi iată că situaţia a avut un final fericit pentru aceştia.

Pe lângă acest obstacol, Alex şi Antonia au mai trecut şi prin alte momente dificile care le-a făcut relaţia din ce în ce mai puternică.

CITEŞTE ŞI: ANTONIA, LA CAPĂTUL PUTERILOR. CÂNTĂREAȚA S-A SĂTURAT ȘI A RĂBUFNIT. NU S-A MAI ABȚINUT NICIO CLIPĂ ATUNCI CÂND A AUZIT …

Recent, artista a lansat o piesă de dragoste, pe care i-a dedicat-o viitorului său soţ. Pe pagina sa de Instagram, cântăreaţa s-a filmat în timp ce recita o parte din versuri, iar apoi a publicat imaginile pe reţelele de socializare şi l-a etichetat pe tatăl copiilor ei.

„Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem muți de plăcere! Să facem doi copii sau trei, să ridică castele și să ne punem toate visele în ele.” , sunt versurile pe care Antonia, i le-a dedicat lui Alex Velea.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de •AntoniA• (@antonia)

Antonia, detalii despre căsătoria cu Alex Velea

După pronunțarea divorțului de fostul soț, cântăreața Antonia a dezvăluit că este extrem de fericită. Mai mult decât atât, partenerul său de viață, Alex Velea, i-a făcut o surpriză de proporții și a cerut-o de soție, clipă pe care a așteptat-o cu sufletul la gură de mult timp. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Antonia a vorbit despre nunta cu Alex Velea, dar și despre fosta sa căsnicie.

„Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”, a mărturisit Antonia.

Sursă foto: Instagram