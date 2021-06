Antonia intervine în scandalul dintre Alex Velea și Măruță. Mesajul dur transmis de artistă: „Mare îmbârligător”

După ce Cătălin Măruță și Alex Velea s-au certat, în scandalul dintre ei a intervenit, în mod inevitabil, și Antonia. Artista a mărturisit că prezentatorul de la Pro TV ar face orice pentru audiență, chiar dacă asta înseamnă să strice prieteniile cu oamenii.

Antonia a intervenit în scandalul dintre Alex Velea și Cătălin Măruță. Cei doi artiști sunt profund dezamăgiți de comportamentul prezentatorului de la Pro TV, despre care spun că face orice pentru audiență.

„Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț. Obsesia domnului Măruță (mare îmbărligător de fel) de a menționa numele meu și al lui Alex cu orice prilej se transformă treptat într-o campanie de denigrare al numelui nostru. Este clar că el ne caută reacția, însă mai mult se face de râs” a scris Antonia, într-un mesaj postat în social media.

Alex Velea, replică dură pentru Cătălin Măruță

După ce Cătălin Măruță a încercat să dea de înțeles că prietenia dintre el și Alex Velea este una de duraată și a scris un mesaj înduioșător în social media, vorbind despre faptul că sunt ca o familie împreună, artistul a reacționat și a transmis și el un mesaj dur.

„Mi se pare că în fiecare săptămână nu există emisiune în care să nu vorbească despre mine sau Antonia, dar într-un context nefavorabil nouă, un context nașpa, inclusiv momente în care le dă apă la moară ca să zică ceva nașpa.

Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea.

Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez” a spus Alex Velea, recent.