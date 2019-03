Antonia se pregătește să devină din nou mamă? ” Nu am închis poarta de tot”

Prezentă în cadrul unui eveniment monden, frumoasa cântăreață a declarat că nu exclude posibilitatea de a face și al patrulea copil.

Antonia are doi băieţi cu Alex Velea, pe Akim (4 ani şi 4 luni) şi pe Dominic (2 ani şi 4 luni), dar şi o fetiţă, din mariajul cu italianul Vincenzo Castellano. Maya (8 ani şi 7 luni) se află în Italia, în regiunea Castellammare di Stabia, Napoli, alături de bunicii paterni, dar Antonia o vizitează destul de des.

“Am fost recent în Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasă și talentată. Dansează și se uită pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a uimit”, ne -a mai spus Antonia, care nu exclude posibilitatea de a mai avea un copil. “Momentan nu mai vrem, dar pe viitor, cine știe. Nu am închis poarta de tot. Poate apare și al patrulea copil. Momentan suntem foarte fericiți așa”, ne-a declarat Antonia. “Îmi place foarte mult să stau acasă cu Alex și cu copiii, să ne uităm la filme. Dominic și Akim au crescut acum și se iubesc foarte mult. Bine, mai sunt și certuri. Eu sunt șeful în casă, ei cu mine știu de frică. Când fac câte o prostioară nu-i pedepsesc, doar ridic puțin vocea la ei, se sperie și se potolesc imediat”, a declarat artista pentru click.ro.