Antonio Conte: „Messi a făcut diferența! Vorbim de un jucător de super top!”

Tehnicianul italian de pe banca lui Chelsea, Antonio Conte, a recunsocut supremația catalanilor după dubla din optimile de finală ale Chammpions League pe care elevii săi au cedat-o în fața Barcelonei cu scorul general de 4-1.

Conte a declarat duppă înfrângerea de pe „Nou Camp” cu 3-0 că Messi a fosst jucătorul care a făcut diferența, starul argentinian marcând trei din cele patru goluri ale catalanilor în această fază.

„În cele două manşe, Messi a făcut diferenţa. Aşa cum ştim foarte bine, vorbim despre cel mai bun jucător din lume. Însă în cele două manşe am fost un pic lipsiţi de noroc, am lovit bara de patru ori. Ei au înscris în cel mai bun moment al nostru. Ne-am creeat multe ocazii, dar n-am reuşit să profităm de ele. Vorbim despre un jucător, Messi, care marchează 60 de goluri în fiecare sezon, nu vorbim despre un jucător de top, ci despre un jucător de super top. A făcut diferenţa, dar în acelaşi timp n-avem regrete. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, pentru că au dat totul. Poate nu meritam să pierdem cu 3-0”, a declarat Antonio Conte.

La rândul său, goalkeeperul londonezilor, Thibaut Courtois a declarat că Messi a făcut diferența și a mărturisit că nu se aștepta ca starul argentinian săă ai deciziile pe care le-a luat în timpul meciului.

„Nu cred că meritam să fim eliminaţi, dar greşelile individuale ne-au costat în ambele manşe. Nu mă aşteptam să tragă din unghi şi a fost prea târziu când mi-am strâns picioarele. Este greşeala mea. Au marcat pe greşelile noastre, dar dincolo de asta, ne-am apărat bine, am încercat să jucăm bine şi am nimerit bara de două ori. Am fost un pic lipsiţi de noroc, dar greşelile individuale ne-au costat”, a declarat Thibaut Courtois.

Victoria catalanilor a fosta dusă de dubla semnată de Messi (min. 3, 63) și Dembele (min. 20). Cum în tur la Londra a fost 1-1, Barcelona a mers mai departe cu scorul general de 4-1.