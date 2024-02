UPDATE. Comunicat emis de Dinamo după ce un antrenor a fost reținut pentru că ar fi abuzat o minoră de 8 ani. Primele declarații făcute de președintele clubului sportiv

Un antrenor de înot de la Clubul Sportiv Dinamo ar fi fost reținut de oamenii legii, după ce ar fi agresat sexual o fetiță de 8 ani. Conform surselor judiciare, ar fi vorba despre antrenorul Ștefan C. Informațiile se regăsesc mai jos, în articol.

UPDATE: Clubul Sportiv Dinamo a emis un comunicat în urma evenimentelor de natură penală care s-au petrecut în cadrul clubului bucureștean.

Cu privire la situația de la Secția de Natație a Clubului Sportiv Dinamo, dorim să subliniem angajamentul nostru ferm în abordarea și soluționarea promptă și transparentă a acestui caz.

Conducerea clubului colaborează și va colabora cu anchetatorii pentru soluționarea cu celeritate a acestui caz, fiind puse la dispoziție, în seara datei de 13.02.2024, imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zona bazinului de înot.

Repudiem cu fermitate și condamnăm orice formă de comportament inadecvat, similar cu acela atribuit fostului nostru angajat. În momentul în care am fost informați despre acuzațiile aduse, am inițiat imediat o serie de acțiuni concrete:

1. Rezilierea Contractului: Am încetat orice formă de colaborare cu persoana în cauză, interzicându-i astfel orice posibilitate de a interacționa cu minorii din cadrul clubului nostru, fie că aceștia sunt sportivi de performanță sau amatori.

2. Certificat de Integritate Comportamentală: Vom solicita întregului personal prezentarea unui certificat care atestă integritatea comportamentală, asigurându-ne astfel de aderarea la cele mai înalte standarde etice.

3. Educație și Prevenire: Vom organiza sesiuni de formare pentru sportivii noștri, concentrându-ne pe deontologia, etica și conduita profesională adecvată în relația cu minorii și persoanele vulnerabile, precum și cu familiile acestora.

4. Analize și Diagnoze Organizaționale: Prin Compartimentul nostru de Analiză Psihologică, vom demara o evaluare aprofundată a Academiei de Înot și vom extinde aceste analize la toate disciplinele sportive din cadrul clubului.

Suntem dedicați asigurării unui mediu sigur și propice pentru toți sportivii noștri, indiferent dacă practică sportul la nivel amator sau profesionist. Măsurile luate reflectă angajamentul nostru către binele și protecția comunității noastre sportive.

De asemenea, dorim să reiterăm că, încă de la deschiderea secției de înot, am oferit părinților posibilitatea de a asista la antrenamente, promovând astfel o cultură de transparență și siguranță. Încurajăm continuarea acestei practici, reafirmând deschiderea noastră către orice sugestii sau preocupări din partea părinților și a sportivilor.

Clubul Sportiv Dinamo este ferm angajat în lupta împotriva oricăror forme de abuz și va continua să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a menține un mediu sigur și sănătos pentru practicarea sporturilor.

Un antrenor de înot de la CS Dinamo ar fi fost reținut de polițiști. Bărbatul ar fi agresat sexual o fetiță în vârstă de 8 ani. Ar fi vorba despre antrenorul de înot Ștefan Cam. Mihai Popovici, șeful Secției de Natație și tatăl campionului David Popovici, ar fi fost audiat, arată GÂNDUL. Președintele clubului sportiv a transmis și o primă reacție. A declarat faptul că reprezentanții sprijină ancheta demarată de oamenii legii. De asemenea, au rămas stupefiață în momentul în care au aflat că un antrenor ar fi abuzat o minoră. A precizat faptul că un asemenea comportament nu este tolerat. Și, până acum, nu ar fi existat nicio plângere în legătură cu antrenorul de la CS Dinamo.

„Sprijinim cu tot ce este nevoie ancheta Poliției. Am rămas stupefiați cu toții când am auzit. Noi, la academia de înot, am asigurat toată transparența de care este nevoie, părinții stau tot timpul pe marginea bazinului, nu o să tolerăm așa ceva. Până acum nu am avut nicio plângere în legătură cu acest antrenor”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.