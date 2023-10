Un pedofil care racola minore în București a fost arestat. Ultima victimă a fost o fată de 13 ani

Un pedofil a fost arestat în București după ce ar fi racolat minore prin intermediul unei platforme de dating. Ultima victimă de care a abuzat a fost o fată de 13 ani.

Tânărul de 23 de ani se ascundea în spatele unui cont de pe o platformă online de dating. În acest fel reușea să racoleze minore în scopuri sexuale. Ultima victimă a fost o fată de 13 ani pe care a fi agresat-o sexual în boxa unui bloc din Capitală.

În urma celor întâmplate, mama fetei a mers la poliție și a povestit tot că fiica ei a fost obligată să întrețină relații sexuale cu un individ pe care îl cunoscuse pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc în data de 30 septembrie 2023 spre 1 octombrie în boxa unui bloc din Sectorul 4 din București.

„La data de 20 octombrie 2023, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale – Sector 4 au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în Municipiul Bucureşti, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de racolarea minorilor în scopuri sexuale în formă contiunată şi viol.

Pedofilul a fost arestat pe o perioadă de 30 de zile

Vineri, 20 octombrie 2023, în urma unui mandat de percheziție domiciliară, suspectul a fost condus la audieri și a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuare de către Serviciul de Investigații Criminale – Sector 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de racolarea minorelor în scopuri sexuale și viol.

”Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale – Sector 4, sub supravegherea procurorului specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de racolarea minorilor în scopuri sexuale și viol. Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior, față de acesta, fiind dispusă măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și a specialistului IT din cadrul Parchetului de lângă Curtea de Apel București”, mai transmite Poliția Capitalei.