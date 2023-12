Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a fost făcut praf după ce roș-albaștrii au pierdut, pe teren propriu, scor 0-2, partida cu Oțelul din etapa a 18-a a SuperLigii. Robert Niță nu a avut deloc milă de cipriot.

Fostul atacant al Rapidului nu a înțeles nimic din jocul prestat de Florin Coman și compania în partida cu echipa lui Dorinel Munteanu, atacându-l fără menajamente pe Elias Charalambous, despre care a afirmat că „bate din palme de parcă suntem la defilările de pe vremea lui Ceaușescu”.

„Cel mai bine a sintetizat Coman, care a spus că a intrat și nu avea zvâc. A fost o stare de nervozitate și pe undeva e de înțeles, mai ales că-ți dau cei de la Oțelul gol în minutul 6. Totuși, ești echipa de pe primul loc. Așa că nu e așa mare tragedie că ai pierdut. Îți rămân 5 puncte față de a doua clasată.

Nu poți să zici că era meci capital. Dar FCSB pare o echipă blazată, fără personalitate. OK, înțeleg că la nivel tehnico-tactic adversarul te surprinde sau nu te poți ridica la nivelul adversarului, dar când tu nu ai reacție și când nu poți să contracarezi, atunci e o mare problemă.

O mare problemă e că nu poți pune în practică ce vine de pe bancă. Dacă vine.. Că nu știm ce vine sub ce formă. Dacă vine sub forma unor încurajări… Am văzut că se bate din palme de parcă suntem la defilările de pe vremea lui Ceaușescu. «Haide, haide». Ăla e antrenor? Cipriotul ăla are licență PRO…”, a declarat Robert Niță, potrivit fanatik.ro.

Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului: „Nu am existat pe teren”

La finalul partidei cu Oțelul, Elias Charalambous a recunoscut că FCSB a făcut o partidă slabă, cerându-le, în același timp, scuze fanilor. Cipriotul susține, însă, că echipa trebuie să meargă mai departe și să se concentreze pe partidele viitoare.

„Din păcate, nu am existat azi pe teren! Trebuie să găsim motivul. Adversarul a înscris devreme și nu am făcut nimic să schimbă situația. În opinia mea, a fost cel mai prost meci pe care l-a făcut echipa de când sunt aici. Serios! Nu sunt multe de spus, decât să le prezentăm scuze fanilor.

Trebuie să mergem mai departe. Astăzi nu ne-am prezentat la meci, nu am jucat bine, trebuie să fim sinceri, nu putem doar să ne ascundem. Trebuie să analizăm cât mai repede posibil ce s-a întâmplat. Acum ne vom odihni și de mâine vom vedea ce avem de făcut. De ce nu ne putem concentra în prezent? Chiar nu știu. Mă îngrijorează asta, trebuie să verificăm care este motivul„, a spus Elias Charalambous.