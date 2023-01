Anul 2022 a fost plin de încercări pentru Oana Lis. Cu ce probleme se confruntă vedeta. ,,Dimineață am fost la doctor”

Anul care tocmai a trecut a fost unul plin de încercări pentru multe dintre vedetele românești. Din nefericire, Oana și Viorel Lis au avut de depășit mai multe cumpene. Problemele s-au ținut lanț de ei, însă soția fostului edil speră ca anul acesta să fie unul mai bun.

În cadrul unei emisiuni în care a fost prezentă, Oana Lis a făcut noi mărturisiri despre ultimele întâmplări din viața sa. Evenimentele neplăcute din ultimul timp au făcut-o să își dea seama că este de una singură și foarte puțini sunt cei care o sprijină.

Oana Lis, despre anul 2022

Vedeta a povestit că abia acum resimte oboseala și greul prin care a trecut. Îi este aproape soțului ei, însă alături de ea sunt doar prietenii. De asemenea, Oana Lis își găsește mereu puterea de a merge mai departe.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu. Acum mă resimt. Am o oboseală din care parcă nu mă pot trezi, ca o amorțeală, și zilele astea mai mult am stat și m-am odihnit. Viorel e fanul nr. 1 al meu care se uită la emisiune, dacă el nu mai merge… (…)

E foarte greu, bătrânețea vine cu multe probleme, într-adevăr, el mă are aproape pe mine, dar eu nu am pe nimeni care să mă susțină și pe mine. Vă am pe voi, am prietenii, e adevărat, pe Dumnezeu și probabil că asta îmi dă forță, credința și felul ăsta al meu de a fi, de a lua lucrurile ușor chiar dacă sunt grele”, a declarat Oana Lis, potrivit ,,Antena Stars”.

Oana Lis pune acordă mai multă atenție sănătății sale

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că astăzi a mers la medic pentru a-și face analizele. Pune mai mult preț pe sănătatea sa, iar evenimentele din ultimul timp au ajutat-o sa își dea seama cât de important este să își trăiască viața, indiferent de tot ce se întâmplă.

„Dimineață am fost la doctor, la 9:00. Vreau să îmi fac și eu analizele, anul ăsta vreau să am mai multă grijă de mine, dar contează mult de tot să avem simțul umorului. (…) Viața merită trăită cu toate problemele care sunt.

Pot să zic că trăim mai modest și sărbătorim mai modest, îmi dau seama pentru că m-am maturizat. (…) Când ajungi la o maturitate emoțională te bucuri de doar câteva persoane dragi, de o bucățică de tort”, a mai spus soția lui Viorel Lis.