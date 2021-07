Anunț-bombă! Elena Marin și logodnicul ei, pregătiți să devină părinți: ”Vreau să fim împreună toată viața”

Elena Marin și logodnicul ei sunt pregătiți să devină părinți pentru prima oară. Cei doi au făcut dezvăluiri în emisiunea lui Teo Trandafir.

Elena Marin a petrecut câteva luni bune în Republica Dominicană și a luptat din răsputeri să câștige marele trofeu ”Survivor România 2021”. Din păcate, fosta asistentă TV a fost eliminată din competiție. Acasă, însă, o aștepta cu nerăbdare logodnicul ei, iar revederea dintre cei doi a fost emoționantă.

Faimoasa s-a logodit cu Andrei în toamna anului 2019, iar nașii celor doi sunt Mihai Morar și soția lui. Cei doi au planuri mari și vor să facă și nuntă. Elena Marin l-a simțit aproape pe logodnicul ei, care a susținut-o necondiționat, și nu și-a dat niciodată jos verigheta primită de la Andrei.

Iar, acum, după ce relația lor s-a sudat, cei doi își doresc cu ardoare să devină cât mai repede părinți pentru prima oară. (VEZI ȘI: ELENA MARIN, LUATĂ LA BANI MĂRUNȚI LA ”SURVIVOR ROMÂNIA”: ”DE CE PLÂNGI ÎN CONSILIU?! SĂ CERI MILĂ, SĂ CERI VOTURI”)

”După șapte luni în care un om își așteaptă iubita, e evident că vreau să fim împreună toată viața. Vrem copii. În momentul ăsta o pândesc, știu că e nevoie de timp pentru ea, e nevoie de dragoste și de răbdare. Nu știu cum reacționează la vești de genul ăsta, sunt în expectativă”, a declarat Andrei la Teo Show.

”Am păstrat verigheta ca să știe că mă gândesc la el. Când am pus verighetele pe deget, am promis că nu le vom da niciodată jos și nu am vrut să găsesc un motiv să o fac și l-am simțit acolo lângă mine. Andrei m-a susţinut mereu, chiar şi înainte de Survivor! În meseria mea au fost multe momente grele, el m-a ajutat să trec peste toate. Noi ne-am bazat dintotdeauna pe sentimentele noastre, a fost mereu o iubire sinceră între noi.”, a declarat și Elena Marin.

Carmen Harra a prezis!

Fosta asistentă TV ar putea deveni mămică pentru prima oară cât de curând. Cel puțin… asta a fost previziunea lui Carmen Harra. În 2016, celebra prezicătoare i-a spus Elenei Marin că va avea un copil într-un viitor apropiat. (CITEȘTE ȘI: LOGODNICUL ELENEI MARIN, ÎNGRIJORAT DIN CAUZA SITUAȚIEI ÎN CARE SE AFLĂ CONCURENTA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”MĂ AFECTEAZĂ MULT SUFERINȚA EI”)

”Întotdeauna un copil este o binecuvântare. Nu întotdeauna planificăm ceea ce se întâmplă. Aștept cu sufletul la gură, îmi doresc mult copilul ăsta”, a dezvăluit la vremea respectivă Elena Marin. S-ar putea ca anul acesta… predicția lui Carmen Harra s-ar putea să se adeverească, mai ales că fosta asistentă TV a mărturisit cât de mult își dorește să-și întemeieze o familie.