Elena Marin, luată la bani mărunți la ”Survivor România”: ”De ce plângi în Consiliu?! Să ceri milă, să ceri voturi”

Elena Marin, concurentă la ”Survivor România”, a fost luată la bani mărunți de către colegii săi, în special de Zanni și de Marius Crăciun, „rivalul” din echipa albastră. De-a lungul timpului, mai mulți concurenți au spus despre dansatoare că se victimizează și plânge la televizor pentru ”a da bine” la public.

Elena Marin a reușit să atragă multe antipatii în echipa din care face parte, și anume în echipa Faimoșilor. Au existat scandaluri, certuri, ba chiar s-a ajuns și la acuze care țin de furatul mâncării. Lupta este una strânsă în Republica Dominicană, iar câștigătorul va pleca acasă cu un trofeu și o sumă în valoare de 50.000 de euro.

În ciuda neînțelegerilor dintre concurenți din ultima perioadă, Elena Marin încearcă să facă față obstacolelor și acuzelor aduse la adresa ei. Recent, ea a fost din nou acuzată că se victimizează în fața micilor ecrane pentru a ”atrage” simpatie din partea telespectatorilor, totul cu prețul primirii unor voturi pozitive, pentru a rămâne în competiție. De astăzi încep jocurile individuale.

Elena Marin a fost luată, din nou, la bani mărunți de colegul ei de echipă, Zanni, spunându-i că plângea în consiliu pentru a ”cere milă” și voturi: ”Mai devreme, în consiliu, bocifereai și plângeai în avans. De ce plângi în Consiliu?! Să ceri milă, să ceri voturi. Fix d-asta și plângi dinainte!”.

”Nu îmi place mie personalitatea Elenei, se vede că dramatizează, falsează…”, va spune Marius Crăciun în ediția Survivor de pe 1 iulie.

De asemenea, și Andrei din echipa albastră a zis: „Am văzut multe schimbări la ea, i-a zăpăcit creierii Elena, nu știu ce i-a făcut. Fata asta nu mai merită respect din partea mea”.

Ce spunea Raluca despre Elena Marin

De multe ori, Elena a fost favorita publicului de acasă, însă, în același timp, a reușit să atragă antipatii în echipă, de-a lungul timpului existând conflicte între concurenții din echipa roșie. Raluca mărturisește că ”Elena prea face pe victima” în competiție, relatând spusele colegilor săi.

„OK, poate n-am reușit eu s-o înțeleg, însă cum de toți colegii ei au avut la un moment dat o problemă cu ea, nu doar eu, Zanni și Sebi. Până și Ștefan și-a dat seama la un moment dat de cum e ea, iar Moroșanu s-a dus la Zanni și i-a spus că Elena prea face pe victima.

Elena reușește să te facă la psihic, în sensul că întoarce lucrurile în așa fel încât te enervezi și ridici tonul sau o repezi. Atunci ea plânge și transformă totul într-o dramă. Așa a fost cu mine, când i-am spus că o s-o iau de codițe. Evident că era o vorbă spusă la nervi, dar ea a ținut-o câteva săptămâni că am amenințat-o. Am căzut în plasa ei, așa a pățit și Zanni, care mi-a spus că ăsta e jocul ei și nu trebuie să cădem în plasă”, a declarat Raluca Dumitru

„Cred că era modul ei de a atrage atenția. Mie îmi era indiferentă, vă dați seama, dar băieții spuneau că Elena era mult prea decoltată. Când se apleca și dădea cu mătura sau făcea treabă prin camp i se vedea tot sânul. Eu, una, n-aș fi putut să mă etalez în acest fel în fața băieților care totuși stăteau de 6 luni fără prietenele sau soțiile lor… Adică, nu prea se face asta. Noroc că ei nu erau prea interesați de Elena din acest punct de vedere”, a mai spus fosta concurentă la TV.

Sursă foto: capturi video Youtube, arhivă CANCAN