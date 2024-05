Anunţ de ULTIMA ORĂ de la Casa Regală! Este vorba despre Regele Charles

Vești proaste din partea Casei Regale ale Marii Britanii! Din păcate, Regele Charles și-a anulat toate angajamentele regale pentru restul săptămânii. Totudată, și fiul său, Prințul William a făcut același lucru, a mai transmis Palatul Buckingham, potrivit BBC.

Regele Charles și Prințul William și-au anulat angajamentele regale pentru acest weekend după ce premierul britanic Rishi Sunak a anunțat alegeri generale surpriză programate pentru data de 4 iulie 2024.

În acest sens, purtătorii de cuvânt de la Palatul Buckingham a transmis că membrii familiei regale și-au anulat vizitele „care pot părea să distragă atenția sau să distragă atenția de la campania electorală”.

„Majestățile Lor își trimit sincere scuze oricăruia dintre cei care ar putea fi afectați ca urmare”, se precizează în comunicatul transmis de Palatul Buckingham.

Monarhul în vârstă de 75 de ani avea programate vizite oficiale pentru joi, 23 mai, și vineri, 24 mai, inclusiv vizite la Bentley Factory Crewe și la St Paul’s Community Center din Cheshire.

Fiul său, Prințul William, avea în program vizite pentru joi, dar acestea au trebuit să fie anulate.

Când își va relua Regele Charles îndatoririle regale

Din cauza alegerilor care vor avea loc pe data de 4 iulie 2024, nu este clar dacă familia regală va continua să participe la evenimentele planificate în iunie, cum ar fi Trooping the Colour și Order of the Garter Day.

Charles și William se pregătesc să călătorească în Franța luna viitoare pentru a comemora cea de-a 80-a aniversare a Zilei Z. Alături de ei va fi și soția lui Charles, regina Camilla, în vârstă de 76 de ani.

Această călătorie va fi prima pentru Regele Charles în străinătate de când a aflat că suferă de cancer în februarie 2024.

Monarhul a fost supus unei proceduri pentru o prostată mărită, când medicii au identificat „o problemă separată de îngrijorare” care necesită tratament.

Palatul Buckingham nu a detaliat tipul de cancer de care suferă Charles.

După ce a împărtășit diagnosticul său cu lumea, monarhul englez și-a reluat îndatoririle publice oficiale la sfârșitul lunii aprilie. El a vizitat un centru de tratament al cancerului la University College Hospital Macmillan Cancer Center din centrul Londrei, însoțit de Camilla.

