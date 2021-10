Anunţ de ultimă oră! Începând de luni se închid și școlile și grădinițele private

Prefectura Capitalei a confirmat, duminică seara, prin vocea purtătoarei de cuvânt, că școlile și grădnițele private vor fi deschise luni dimineața. Ulterior, ministrul interimar al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a declarat că va fi corectată informația din hotărârea de Guvern care privește funcționarea grădinițelor și școlilor private.

Un articol care prevede suspendarea cursurilor în școlile private, care era în decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), nu a fost preluat și în Hotărârea de Guvern, a precizat, duminică, ministrul Educației.

„Conform art. 8.1 din decizia CNSU, se suspendă prezența fizică din școlile și grădinițele private. Se suspendă prezența fizică înseamnă că școlile private pot organiza sau vacanță, sau cursuri online. Din păcate, art 8.1, nu a fost preluat în Hotărârea de Guvern, motiv pentru care s-a instituit această confuzie. Ministerul Educației a avut datoria și a reglementat vacanța în unitățile de stat.

Îmi place să presupun ca a fost o neînțelegere în plan juridic asupra a ceea ce se poate reglementa și a ce nu se poate reglementa. Nu am niciun temei legal prin care să oblig școlile private să instituție o vacanță într-o anumită perioadă. Eu cred că Guvernul va rezolva această problemă. CNSU a reglementat deja. Peste CNSU, doar Guvernul poate valida art. 8.1 din hotărârea CNSU care este corect, evită discriminarea dintre elevii din învățământul privat și cel de stat”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

Ministrul interimar al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a declarat că va fi corectată informația din hotărârea de Guvern care privește funcționarea grădinițelor și școlilor private, în contextul noilor restricții. Astfel, și copii care frecventează aceste unități vor intra în vacanță, la fel ca restul elevilor, timp de două săptămâni.

”Nu am fost implicat direct în elaborarea acestui act normativ pentru că Ministerul Finanţelor nu are legătură cu şcolile, cu pandemia. Am fost anunţaţi că mâine la 11 va exista o şedinţă în format hibrid pentru a se remedia această greşeală, ca şcolile private să funcţioneze la fel ca celelalte şcoli.

Imediat va fi publicat în Monitorul Oficial. Se mai întâmplă asemenea lucruri, nu cred că e un moment în care să dai vina pe cineva. E o chestiune legată de Ministerul Educaţiei, Sănătăţii, CNSU”. Îmi amintesc că premierul a avut o discuţie cu ministrul de Externe fiindcă sunt nişte şcoli străine în Bucureşti. A existat o greşeală şi mâine va fi remediată. Sunt două articole diferite… Eu sunt la Finanţe, nu sunt nici la Educaţie, nici la Sănătate, nici la CNSU. Mai mult decât atât nu ştiu. Discuţia ce a avut loc în guvern a fost exact pentru că sunt şcoli străine. E foarte clar articolul, numai că a fost această scăpare cu şcolile private. Vom remedia mâine”, a declarat Dan Vîlceanu, la Digi24, duminică seara.