Anunț de ultimă oră pentru cei care locuiesc în Capitală! Ce se va întâmpla cu transportul în comun.

Începând cu data de 29 iunie, traseul tramvaiului 41 va fi suspendat. Astfel, tramvaiul care merge pe ruta Ghencea – Piața Presei și retur va fi suspendată. În perioada 29 iunie – 1 septembrie, se vor efectua lucrări la Podul Ciurel, Podul Grand și stația de metrou din Drumul Taberei. Astfel, vor fi introduse 50 de autobuze în circulație pentru călători.

,,De pe 29 iunie până pe 1 septembrie, se suspendă circulaţia tramvaielor pe linia 41. Sunt trei lucrări de amploare care se desfăşoară. Am convins firmele şi constructorii să le facă în acelaşi timp. Este vorba de Podul Grant, de Podul Ciurel şi de viitoarea staţie din Drumul Taberei, de la Moghioroş.

Ca oamenii să nu aibă de suferit, deoarece este una dintre cele mai importante linii de transport din Bucureşti, am hotărât înfiinţarea a două linii naveta, 641 şi 642. Linia 641 va merge pe traseul tramvaiului 41 pe de-a-ntregul, de la Griviţa la Piaţa Presei Libere, iar 642 va prelua acolo unde este cel mai aglomerat dimineaţa şi seara, adică în zona Drumul Taberei, Crângaşi. Prima linie, 641, va avea 30 de autobuze, iar linia 642 va avea 20 de autobuze.

Am considerat de ajuns 50 de autobuze, să vedem. Dacă nu vor fi de ajuns, le vom suplimenta. Capitala nu va fi paralizată. Acele lucrări trebuie făcute, nu se pot opri. Am reuşit să convingem constructorii să le facă în mod simultan, toate cele 3 lucrări să le realizeze în acelaşi timp, ca oamenii să nu aibă de suferit şi să se oprească doar 2 luni. Mai mult de atât nu am putut face”, a declarat, pentru Mediafax, şeful Societăţii de Transport Bucureşti, Andrei Creci.