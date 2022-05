Anunț important pentru șoferi. Se anunță noi schimbări în Codul Rutier

Un anunț important vizează șoferii din România. Codul Rutier ar putea suferi noi schimbări, după ce a fost adoptată Strategia Naţională privind Siguranţa Rutieră pentru perioada 2022-2030 de către Guvern.

Există noi informații care îi vizează direct pe șoferii români. Codul Rutier ar putea suferi noi schimbări, după ce a fost adoptată Strategia Naţională privind Siguranţa Rutieră pentru perioada 2022-2030 de către Guvern. Hotărârea a fost adoptată în ședința care a avut loc în urmă cu o zi, în data de 25 mai 2022.

Astfel, modificarea ce va apărea în Codul Rutier ține și de un sistem integrat de supraveghere video prin intermediul căruia şoferii din România vor fi amendaţi automat. Acest sistem va conține atât 300 de radare mobile, cât și alte 500 de camere video pe drumurile din țară.

Sorin Grindeanu: ”Prin această Strategie, dorim să reducem cu 50% numărul de decese și de răniri grave cauzate de accidentele rutiere”

De asemenea, în Hotărârea de Guvern se prevede și instalarea unor limitatoare de viteză, 1000 la număr, dar și construirea unor pasarele pasaje subterane pentru pietoni. Iar, șoferii care vor încălca legea vor avea parte de sancțiuni mai aspre.

Pe rețelele de socializare, Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a postat un mesaj care clarifică, punctual, ce se va modifica sau adăuga în Codul Rutier.

”617 milioane de euro vor fi alocate pentru siguranța rutieră în următorii 7 ani!

Am aprobat, în ședința de Guvern, Strategia Naţională Pentru Siguranţă Rutieră (2022-2030), jalon din PNRR îndeplinit cu o lună mai devreme față de termenul asumat.

Prin această Strategie, dorim să reducem cu 50% numărul de decese și de răniri grave cauzate de accidentele rutiere.

Finanțarea măsurilor va fi asigurată prin PNRR și POT și se va ridica la o valoare totală de 617,6 milioane de euro. Suma prin PNRR este de 219 milioane euro.

Proiectele majore incluse in Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră sunt:

– Separarea căilor de trafic auto și pietonal prin denivelarea acestora: 447,5 milioane de euro;

– Măsuri de siguranță pasivă (parapete rutier din beton, montarea parapetelor marginale cu cabluri pe DN 7C- Transfăgărășan, DN 67 C – Transalpina, și alte sectoare de drumuri montane): 61,8 milioane de euro;

– Semnalizare, marcaje și amenajări rutiere: 50,45 milioane de euro;

– Digitalizarea elementelor de siguranța circulației (Sistem de Management al Semnalizării Rutiere, Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutieră, soft, dispozitive IT, achiziționarea a 1000 limitatoare de viteză, 300 radare mobile și 500 camere video conectate într-un sistem integrat): 47,6 milioane de euro;

– Iluminat pe timp de noapte și dispozitive luminoase și reflectorizante: 10,2 milioane de euro.

Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră pentru perioada 2022-2030 abordează siguranța rutieră într-un mod integrat şi multidisciplinar:

– introducerea unui sistem de management al vitezei, concomitent cu reglementarea unor sancţiuni mai aspre pentru încălcarea legii;

– intensificarea programelor de educaţie şi formare continuă, formală şi informală;

– alinierea la standardele tehnice şi la normele specifice prevăzute pentru siguranța vehiculelor care funcționează cu hidrogen, precum și pentru vehiculele conectate și autonome, inclusiv pregătirea infrastructurii rutiere pentru circulația acestor vehicule;

– eficientizarea sistemului naţional de intervenţii în caz de urgenţă prin îmbunătăţirea mijloacelor tehnice de intervenţie la evenimentele rutiere;

– măsuri pentru utilizarea drumurilor în condiții de siguranță, inclusiv prin reducerea limitelor de viteză în anumite zone sau pe anumite drumuri, în funcţie de datele privind accidentele, analiza riscurilor şi de cele mai bune practici de la nivelul Uniuni Europene, precum și revizuirea normelor de circulaţie, inclusiv asigurarea priorităţii pentru utilizatorii vulnerabili;

– inspecţii şi verificări sporite în materie de siguranţă rutieră;

– campanii de informare și conștientizare destinate publicului general”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

