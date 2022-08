Anunț important pentru toți românii. Ce se va întâmpla pe 1 octombrie 2022

Guvernul României a luat o decizie care îi va afecta pe români, în contextul creșterii prețurilor. Măsura vine în ajutorul populației, spre controlarea situației economice dificile.

După mai bine de doi ani de pandemie, la care se adaugă și situația conflictuală din Ucraina, economia mai multor țări europene este grav afectată. Printre acestea, se numără și România. Ca urmare, statul încearcă să găsească soluții pentru a remedia situația.

Printre metodele găsite pentru a salva economia, Guvernul a decis să includă și o Ordonanță Antospeculară în pachetul de sprijin pentru populație. Actul normativ presupune interzicerea speculei din partea marilor furnizori de servicii și produse.



Ce se va întâmpla, de fapt, de la 1 octombrie 2022

După cum a declarat Bogdan Chirițoiu, prețurile pe care românii le vor plăti pentru benzină și motorină nu se vor mări de la 1 octombrie. Anunțul vine în contextul în care aceea este data la care va expira ajutorul de 50 de bani.

În aceste momente, statul oferă o reducere de 50 de bani pentru fiecare litru de carburant, pentru ca românii să nu resimtă atât de brusc scumpirea combustibilului.

„Exista riscul unor comportamente incorecte. Prețurile n-au crescut în România din cauza unor comportamente nasoale ale companiilor, ci că au crescut peste tot în Europa. Comportamentele speculative trebuie sancționate, dar dacă sancționăm 1-2 nu revin prețurile la 5 lei.

„Exista riscul unor comportamente incorecte. Prețurile n-au crescut în România din cauza unor comportamente nasoale ale companiilor, ci că au crescut peste tot în Europa. Comportamentele speculative trebuie sancționate, dar dacă sancționăm 1-2 nu revin prețurile la 5 lei.

Ne uităm la prețuri în Vest și la noi. Când suntem sub media Uniunii Europene e bine, la benzină suntem mult sub media UE. E suspiciunea că nu sunt scăzute prețurile când scade barilul, dar nu am asigurat asta", a spus Bogdan Chirițoiu, specialist în științe politice, potrivit Euronews.