Anunț important pentru toți românii. Se măresc pensiile și salariile. De când se aplică măsura

După promolgarea legii, copiii sub doi ani vor primii alocații de 300 de lei, iar copiii de peste doi ani vor primi alocații de 150 de lei. Totodată, proiectul de buget stabilește și care va fi salariul mediu în România în 2019. Este vorba de un salariu de peste 5.100 de lei brut, potrivit antena3.ro.

De la 1 martie vine o veste bună și pentru pensionari. Ei vor primi pensiile care vor fi recalculate din urmă. De la 1 septembrie, punctul de pensie va crește cu 15%.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit pe larg sâmbătă seara despre reclacularea pensiilor.

„Se așteaptă recalcularea celor câteva milioane de pensii, după ce legea va fi adoptată. Pe de cealaltă parte sunt recalcularile pe grupele de muncă. Acum, în acest moment au intrat deja dosarele în recalculare, mă refer la grupele de muncă… În acest moment am implementat softul 100%. Am făcut și o parte din simulări. Am trecut la ultima etapă a simulărilor pe toată țara, am avut județe pilot, am extins la național. Cât de curând trecem în oficial”.

Citește și: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PENSIILE ȘI SALARIILE ROMÂNILOR ÎN 2019! ANUNȚUL NEAȘTEPTAT FĂCUT DE MINISTRUL MUNCII

Primele decizii vor fi emise în câteva săptămâni

În câteva săptămâni vor fi emise primele decizii, spune ministrul, adăugând că ”speră” ca totul să se finalizeze până la final de martie.

”Asigur pensionarii că în câteva săptămâni vom începe să emitem decizii. Sper la final de martie pentru a nu crea așteptări foarte mari. Mai bine să fie mai devreme decât să spunem un termen pe care să nu îl putem respecta, dar clar sunt mulțumit, softul este implementat și activitatea continuă”, a spus Marius Budăi.

Citește și: TICHETE DE MASĂ DE 4.160 DE LEI ȘI VOUCHERE DE VACANȚĂ! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SALARIILE ŞI PENSIILE ROMÂNILOR ÎN 2019