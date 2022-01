Anunț neașteptat. Oana și Viorel Lis vor avea un copil!? „O să-l fac tătic”

Oana Lis este hotărâtă să devină mamă anul acesta! Soția fostului primar al Capitalei a început demersurile pentru adopția unui copil.

Ona Lis a spus că s-a ocupat de toate formațiunile, iar acum așteaptă un răspuns de la Centrul de Adopție.

„Am depus un dosar de adopție și acum sunt foarte fericită că legea adopției s-a schimbat și simt eu așa că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic. (…) Sunt părinte adoptator deja, dar nu am copilul. E de doi ani dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta!. Am foarte multă iubire de oferit! Am emoții numai când vorbesc despre lucrul ăsta”, a declarat Oana Lis, la un post de televiziune, potrivit viva.ro.

Viorel Lis a scăpat de COVID-19

La sfârșitul anului 2021, Viorel și Oana Lis s-au infectat cu COVID–19. De când s-a făcut bine, Viorel Lis nu mai iese din cuvântul Oanei.

„Viorel este într-o stare de fericire maximă pentru că trăiește. Nu credea că o să facă față, era vaccinat. Îmi este recunoscător. Mi-a și zis că dacă mai las dezordine prin casă nici nu mai îndrăznește să-mi zică ceva, având în vedere câtă grijă de el. Se bucură de fiecare clipă, de ficare zi”, a povestit Oana Lis, în cadrul emisiunii Showbiz Report.

Viorel Lis a rămas cu unele simptome din cauza bolii. Cu toate astea, el este fericit că este în viață și se bucură de toate momentele.