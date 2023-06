Anunț-șoc pentru Pro TV! Cabral refuză orice proiect nou la tv. „Am fost trădat”

Cabral a anunțat că va lua o pauză în televiziune, din nou, cu puțin timp înainte de a se lansa noul show de la Pro TV, în care se află în postura de prezentator. Care este motivul pentru care nu-și mai dorește să mai continue alt proiect TV, în rândurile de mai jos.

În vărstă de 45 de ani, Cabral Ibacka este unul dintre cei mai cunoscuți și de succes prezentatori TV din țară. De-a lungul timpului, Cabral a prezentat mai multe emisiuni și show-uri de televiziune celebre, care l-au adus mai aproape de inimile publicului român.

Debutul în televiziune a avut loc în anul 1998, când a fost ales să prezinte emisiunea „Roata de rezervă”, de la Antena 1. Ulterior, din anul 1999 până în anul 2000, a prezentat mai multe emisiuni în cadrul televiziunii Prima TV, printre acestea numărându-se „Impact”, „Banc Show” și „Vară fără Limite”. Un an mai târziu, Cabral s-a mutat la postul Acasă TV, unde a fost gazda emisiunilor „Un bărbat adevărat”, și „Povestiri Adevărate”.

În anul 2008, Cabral Ibacka și Mircea Solcanu au acceptat propunerea de a prezenta formatul „Povestiri de Noapte”, tot în cadrul postului Acasă TV, care avea să devină una dintre cele mai urmărite emisiuni de la vremea respectivă.

Mai apoi, în anul 2015, prezentatorul a trecut la postul Pro TV. De atunci și până la începutul acestui an, telespectatorii l-au urmărit în postura de prezentator al emisiunii „Ce spun românii”.

Deși proiectul a fost unul îndrăgit și urmărit de publicul român, Cabral a decis să renunțe la rolul de prezentator și să se axeze pe familie și pe alte proiecte personale.

Acum, după ce a anunțat că va reveni la TV, în postura de prezentator al celui mai nou format media, de la Pro TV, intitulat „Săriți de pe fix”, Cabral își anunță, din nou, retragerea din televiziune.

Cabral nu mai vrea alte proiecte în televiziune

Simpaticul prezentator TV a declarat că își plănuise să stea mai mult acasă, departe de televiziune, pentru o perioadă mai îndelungată, însă a fost nevoit să revină după trei luni de pauză. Acum, ia în calcul varianta de a renunța la ideea de a mai accepta un alt proiect în televiziune, tot din motive ce țin de familie și de timpul petrecut cu cei dragi.

„Plănuisem să stau acasă 6-8 luni și am stat 3, m-au rugat colegii să mă întorc, aveam niște treabă de făcut, am fost trădat. Dar acum urmează să terminăm acest proiect, nu am mai luat nimic, am refuzat cam tot, tocmai pentru a sta cu piticii acasă. Nu este că mai vreau o pauză, dar încerc să dozez foarte bine munca și timpul pe care îl dozez cu familie. E importantă meseria, e important job-ul, dar, în același timp, e mult mai importantă familia”, a dezvăluit Cabral pentru ego.

În urmă cu câteva luni, Cabral și-a anunțat retragerea din televiziune

La începutul anului, Cabral a surprins pe toată lumea când a anunțat că va lua o pauză de la cariera în televiziune, pentru a se focusa pe familie și pe viața personală.

„În viața reală fiecare se chinuie cu proprii șlapi, are propriile zbateri, cară proprii saci de cartofi. Ei, fix de cartofii ăștia zic acum. Eu… o să-i las puțin pe-ai mei pe trepte, aici. Nu că mă opresc, nu că mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef.

Dar am obosit. Știu că sună a răsfăț… am obosit ăsta. Poate e, nu știu. Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii.”, scria pe blogul său personal acesta, în urmă cu câteva luni”, scria prezentatorul TV, pe rețelele de socializare.

