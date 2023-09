Anunțat de medici că mai are 3 săptămâni de trăit, acest bărbat și-a pregătit înmormântarea. Ce a urmat, însă, depășește orice imaginație

Povestea lui Dennis Blackman, un tată britanic a trei copii, dă fiori multora. Bărbatul care are acum 62 de ani a primit un diagnostic greu din partea medicilor. Acestuia i s-a spus că are o formă gravă de leucemie și că mai are doar trei săptămâni de trăit. Ce a urmat după depășește orice imaginație.

Înainte de a trece pragul vârstei de 50 de ani, Dennis se credea un bărbat perfect sănătos. Mergea adesea la sală și juca rugby, iar problemele de sănătate nu i-au dat niciodată bătăi de cap. Însă, în anul 2015, la 54 de ani, a suferit un accident vascular cerebral. Iar mai apoi sănătatea acestuia a început să se deterioreze.

Diagnostic crunt

La 58 de ani, Dennis a suferit o artroplastie de sold, iar mai apoi a început să se confrunte cu epuizare extremă, mâini reci și slăbiciune musculară. Cum simptomele se agravau, la începutul anului 2022 a decis că este momentul să facă o serie de analize serioase și să descopere problema.

Dennis Blackman a petrecut șase săptămâni la Spitalul Queen Elizabeth din Londra, unde a fost supus la numeroase teste. În luna martie a anului 2020, bărbatul a primit un diagnostic crunt, leucemie mieloidă acută, un tip rar de cancer de sânge găsit în măduva osoasă, care de obicei progresează rapid.

Atunci când a aflat cu ce boală se confruntă totul s-a prăbușit pentru Dennis, mai ales că doctorul i-a spus: „Ai trei săptămâni de trăit și te-aș sfătui să mergi acasă și să-i spui soției și familiei tale și să te asiguri că totul este în ordine, pentru că nu mai ai mult timp.”

Însă, Dennis nu a vrut să renunțe atât de ușor. Deși inițial a fost prea slăbit pentru a începe chimioterapia, a făcut-o în scurt timp, iar pentru următoarele trei luni a stat în spital. Chiar dacă bărbatul a reușit să trăiască mult peste așteptările medicilor, în ianuarie 2023 totul părea că a ajuns la final.

Atunci, Dennis a primit o nouă veste devastatoare, chimioterapia nu mai dădea roade. Fiind epuizat de toate încercările prin care a trecut, britanicul a decis că își dorește să se bucure de ultimele zile alături de familie, fără a mai încerca alte tratamente și mai invazive. Așa că acesta a mers acasă, s-a înconjurat de cei dragi și a început să își pregătească înmormântarea, știind că nu mai are mult de trăit.

Răsturnare de situație

Deși și-a pregătit funeraliile, la 17 luni după diagnosticul inițial și la 8 luni după ce chimioterapia a încetat să mai funcționeze, Dennis Blackman este încă în viață și se bucură de timpul petrecut alături de familia sa.

La început acesta a trăit cu teamă și se gândea că oricare zi poate să fie ultima pentru el. Însă, pe măsură ce timpul a trecut, Dennis a învățat să trăiască în incertitudine și să se bucure de fiecare zi în plus pe care o are.

„În fiecare zi te culci și te gândești: Mâine mă trezesc? Și apoi în fiecare dimineață te gândești: O să mor astăzi? A fost extrem de dificil la început… dar, odată cu trecerea timpului, mi-am dat seama că nu poți trăi așa pentru totdeauna. Ai o singură viață, așa că voi face tot ce pot pentru a continua să lupt”, a declarat Dennis Blackman, potrivit nypost.com.