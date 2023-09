Anunțul care a scandalizat românii: taxă pentru vacanță în străinătate. Ce este măsura și ce presupune, de fapt

Zilele acestea, Federația Patronatelor din România a venit cu ideea de a implementa o taxă pentru românii care vor o vacanță în străinătate. Suma s-ar adăuga la cea pe care un turist român o plătește deja către țara în care vrea să ajungă. Din banii care se vor strânge, ar urma să se facă un fond pentru promovarea obiectivelor turistice din țară.

După anul 1990, românii au prins gustul plecării în vacanțe peste hotare. Fie că este vorba de Grecia, Spania, Turcia sau alte destinații populare, căderea regimului comunist și a interdicțiilor de călătorie le-a permis să viziteze liberi alte culturi, în schimbul unor sume mai mult sau mai puțin accesibile.

Taxă pentru cei care vor vacanță în străinătate

La mai bine de 33 de ani de când turismul în alte țări poate fi accesat fără probleme, din punct de vedere legal, o măsură care este discutată cu autoritățile pare să le ia din elanul celor care visează la o vacanță în străinătate. Potrivit declarațiilor făcute de către președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, ar putea fi implementată o nouă taxă pentru călătorii peste hotare.

„Ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online. În România nu avem bani să ne promovăm pe destinații externe, cei care vin, vin întâmplător. Am pornit de la modelul de succes al Turciei care are buget de promovare de 225 milioane de euro până în 2028, în timp ce România are anul acesta buget de 3 milioane de euro.

Ne-am gândit ca fiecare turist român care pleacă din țară să participe la promovarea României. A fost un model de succes acum 30 de ani când din TVA, 3% se ducea în promovarea turismului. Avem mai multe variante, una e să se plătească suplimentar o taxă modică. În Turcia se plătesc 12 euro de persoană. Noi am vrea ca aceste sume să fie deduse dintr-un impozit al agenției respective, să plătească mai puțin TVA, dar banii să aibă destinație precisă, nu să se ducă undeva unde să nu știe nimeni de ei”, a spus Dragoș Răducan la Digi 24.

Cum ar urma să fie achitată taxa

În aceste momente, taxa pentru o vacanță în străinătate nu a fost stabilită cu exactitate. Rămâne de văzut care va fi răspunsul din partea Ministerului Turismului, dar în plan este anunțat faptul că suma ar urma să fie aplicată atât pentru cei care apelează la agenții de turism, cât și pentru cei care pleacă pe cont propriu. Banii ar putea fi colectați online.

„Ne gândim la un euro. Încercăm să găsim o modalitate ca să fie echitabil pentru toată lumea. Ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online, de companii aeriene. Așteptăm să treacă această furtună financiar-fiscală care e în Parlament ca apoi să venim și noi cu această propunere care să fie implementată într-un act normativ, nu vrem să afecteze bugetele turiștilor.

Nu s-a purtat o discuție oficială la nivel de minister. Au fost contacte neoficiale cu Ministerul de Finanțe, al Economiei, cu colegi din țară, urmează să discutăm cu agențiile de turism care, bineînțeles că nu sunt de acord cu această măsură pe care vrem să o implementăm”, a lămurit Dragoș Răducan.

