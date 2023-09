România are o cetate interzisă turiștilor, deși e în patrimoniul UNESCO. „Ni s-a spus să nu mergem”

Una dintre cele mai importante construcții dacice din țara noastră este cetatea de la Bănița. În ciuda faptului că se află de peste 20 de ani în patrimoniul mondial UNESCO, ea nu este accesibilă turiștilor.

România este renumită pentru frumusețile ei naturale, astfel că tot mai mulți turiști din străinătate au ales să ne viziteze țara în ultimii ani. Cetățile și vestigiile istorice sunt printre cele mai importante atracții pentru toți turiștii, însă, din păcate, nu toate sunt accesibile acestora.

(VEZI ȘI: Vacanța în Grecia s-a transformat într-un coșmar pentru turiștii din România. Imaginile surprinzătoare care i-au îngrozit pe români. 20 de mașini au ajuns în mare)

Cetatea dacică din România care nu este accesibilă turiștilor

Cetatea dacică de la Băniţa se află pe o stâncă abruptă din zona Văii Jiului, la 7 km nord de orașul Petroșani. În ciuda faptului se află de peste 20 de ani în patrimoniul mondial UNESCO, locul este considerat prea riscant pentru a fi propus ca obiectiv turistic. În aceste condiții, nu a fost amenajat niciun traseu care să ducă până la situl arheologic pentru a fi vizitat în siguranță.

Potrivit Historia.ro, poteca ce duce spre cetate este foarte abruptă, punând în pericol viața turiștilor. În plus, aceștia se pot rătăci foarte ușor pe acest traseu. În urmă cu un secol și jumătate, vechiul drum prin cheile de la poalele cetății a fost transformat în terasament al căii ferate a cărbunelui, Simeria – Petroșani. Există astfel pericolul ca turiștii să fie prinși între trenurile care traversează locul strâmt, mărginit de stânci.

Cetatea Bănița se află în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, însă autoritățile nu au niciun plan de investiții pentru a introduce cetatea în circuitul turistic.

Recent, o tânără din Deva, care nu a respectat indicațiile localnicilor, a explicat cât de greu i-a fost să ajungă până la cetate. În plus, la întoarcere s-a rătăcit de mai multe ori, ajungând chiar până la marginea prăpastiei.

„Ni s-a spus să nu mergem, pentru că riscăm să ne rătăcim, nefiind amenajat vreun traseu spre cetate. Nu am crezut că va fi atât de greu. Am mers vreo jumătate de kilometru pe marginea liniei ferate, până la podul din dreptul căruia putem aborda dealul. Apoi am luat-o pe potecă, însă nu am reușit să urmărim marcajele.

Am urcat abrupt ținându-ne de copaci, pietre și rădăcini. Pe deal nu am găsit decât câteva pietre, vreo două steaguri agățate de crengi și priveliștea Văii Jiului și a țării Hațegului. La întoarcere ne-am rătăcit de mai multe ori, ajungând pe marginea prăpastiei. A fost o experiență obositoare”, a declarat tânăra din Deva.

(NU RATA: Experiența dezamăgitoare trăită de o turistă cazată în pensiunea Monicăi Anghel. Ce a găsit în cameră)