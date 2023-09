Doi turiști au fost împușcați mortal în timp ce se plimbau cu skijeturile: ”Ne-am rătăcit”

Scene de groază în stațiunea Saidia din Maroc. Doi turiști au fost împușcați mortal și un al treilea a fost arestat. Bărbații se plimbau pe apă cu skijeturile și au ajuns fără să vrea în Algeria. Garda de Coastă algeriană, care patrulează granița dintre cele două state, a deschis focul asupra turiștilor.

Potrivit presei străine, se pare că turiștii făceau parte dintr-un grup de 4 persoane de naționalitate francezo-marocană și se aflau în vacanță în stațiunea Saidia din Maroc. În timp ce se plimbau cu skijeturile pe apă turiștii s-au rătăcit și ar fi intrat pe teritoriul Algeriei. Potrivit unui supraviețuitor, Garda de Coastă, care patrulează granița dintre cele două state, s-a apropiat de ei și au deschis focul asupra lor.

Abdelali Merchouer și Bilal Kissi au fost omorâți, Mohamed Kissi fiind singurul din grup care a reușit să se întoarcă în Maroc. Evenimentul din Maroc a provocat furie și indignarea localnicilor. Un pescar a fost cel care a descoprit corpul plutind fără viață al unuia dintre turiștii împușcați

„Ne-am rătăcit, dar am continuat să mergem până am ajuns în Algeria. Ştiam că suntem în Algeria, pentru că o barcă gonflabilă neagră, algeriană, a venit spre noi şi cei aflaţi la bord au tras asupra noastră. Slavă Domnului, eu nu am fost împuşcat, dar i-au ucis pe fratele meu şi pe prietenul meu. L-au arestat pe celălalt prieten. Cinci gloanţe i-au lovit pe fratele şi pe prietenul meu. Celălalt prieten a fost atins de un glonţ”, a declarat Mohamed Kissi, al cărui frate, Bilal, a fost ucis, potrivit BBC.

Mohamed Kissi susține că ei au încercat să poarte un dialog cu Garda de Coastă, însă nu au mai avut cum: ”L-au arestat pe celălalt prieten al meu. Cinci gloanțe i-au lovit pe fratele meu și pe prietenul meu. Celălalt prieten al meu a fost lovit de un glonț”, a mai spus bărbatul.

Un purtător de cuvânt al guvernului marocan a refuzat să comenteze împușcăturile, declarând pentru AFP că este „o chestiune care ține de sistemul judiciar”.

