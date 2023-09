Experiența dezamăgitoare trăită de o turistă cazată în pensiunea Monicăi Anghel. Ce a găsit în cameră

Monica Anghel este o artistă cunoscută și foarte îndrăgită de iubitorii de muzică, dar și o femeie de afaceri de succes. În urmă cu 8 ani, vedeta de televiziune și-a cumpărat un conac în județul Argeș, pe care l-a restaurat cu fonduri europene. A renovat complet locația, care acum primește turiști din toate colțurile țării. Mulți oameni sunt încântați de serviciile pe care le oferă angajații solistei, însă sunt și persoane care au trăit experiențe dezamăgitoare pentru care au scos bani frumoși din buzunar. Ce a găsit o femeie într-una din camere?

Monica Anghel se bucură de mult succes pe plan profesional, nu doar atunci când vine vorba despre muzică și apariții TV. Celebra cântăreață a cumpărat în 2015, un conac pe care l-a restaurat complet cu fonduri europene. Locația se află în comuna Berevoești, județul Argeș, la 5 kilometri de satul Gămăceşti. Proprietatea are ieşire și la râul Bratia, fiind înconjurată de natură. Conacul are 8 camere duble, fiecare cu propriul TV, radio și internet. Cazarea are și un restaurant, unde turiștii pot lua liniștiți masa. Ce-i drept, câțiva oameni n-au avut cuvinte bune de spus legate de prețurile din meniu. O noapte de cazare în locația Monicăi Anghel poate costa și 280 de lei, în funcție de preferințele fiecăruia.

„Conacul Sfânta Elena se află în Berevoești și are un lounge comun, restaurant, bar și grădină. Toate camerele sunt prevăzute cu baie privată și TV cu ecran plat și canale prin cablu. Oaspeții au la dispoziție WiFi gratuit, o terasă și parcare privată gratuită. Camerele pensiunii au fierbător, iar unele oferă vedere la grădină. Camerele de la Conacul Sfânta Elena au lenjerie de pat și prosoape. Oaspeții pot savura un mic dejun continental sau tip bufet la proprietate. La Conacul Sfânta Elena se poate juca tenis de masă. Moieciu de Jos și Peștera se află la 38 km de proprietate”, se arată în descrierea locației, pe un site de cazări.

Experiența dezamăgitoare trăită de o turistă la conacul Monicăi Anghel

Proprietatea pe care Monica Anghel o pune la dispoziție turiștilor din toată lumea este foarte lăudată în mediul online. Totuși, printre aceste cuvinte frumoase, se regăsesc și experiențe dezamăgitoare ale multor oameni care au călcat pragul conacului. Spre exemplu, Anna, o turistă, a fost cazată o noapte în camera „Queen”, în august 2023. A dat nota 5 pe Booking, a titrat „dezamăgitor” și a scris: „Scump pentru ceea ce oferă, în imediata apropiere a unui salon de nuntă cu muzică încărcată în weekend, lipsa cheilor pentru a încuia camerele, fără frigider și fără balcon în cameră și fără șezlonguri în gradină!”.

Nu a fost singura care a ținut să critice condițiile oferite de conacul din Argeș. O altă persoană a avut un șoc atunci când a văzut prețurile din meniul de la restaurant: „Am fost surprinși de faptul că pentru cină, cină ce a constat într-un păstrăv prăjit de persoană, deci doi păstrăvi cu câte trei cupe de mămăliguță de fiecare și mujdei de usturoi, fără garnitură, fără băutură, cu nimic altceva, 45 lei /persoană. Extraordinar de scump. Nu se poate așa ceva. Știam că prețul unei cine este de 45 de lei, însă nu m-am gândit că o cină constă doar într-un pește prăjit, la aceiași bani”.

Altcineva a confirmat prețurile mari de la restaurant și a ținut să adauge câteva comentarii la secțiunea de recenzii: „Paturile și pernele nu sunt deloc confortabile. Ferestrele sunt foarte mici. Mâncarea este bună, dar cu prețuri exagerate, deși primești meniul zilei și nu a la carte. De asemenea, a existat un eveniment la vila din apropiere care a avut muzică tare până la miezul nopții. Toate ca toate numindu-l un conac este un nume fantezist pentru o vilă simplă, fără facilități ieșite din comun”.