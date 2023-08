Monica Anghel, escrocată! Disperată, cântăreața a cerut ajutorul poliției, iar CANCAN.RO are toate detaliile

Atunci când la sfârșitul anului trecut îndrăgita Monica Anghel se lăuda pe rețelele sociale, și numai, cu noua sa siluetă, una absolută superbă pentru cei 51 de ani câți numără, nici prin cap nu-i trecea prin ce belele va trebui să treacă în scurt timp.

O lume întreagă a rămas absolut impresionată de noua siluetă a solistei. Numai că au existat și câteva minți perverse care din această primăvară au asociat imaginea cântăreței cu o serie de produse pentru slăbire, fără ca Monica Anghel să aibă cea mai mică implicare. În goana nebună și cât mai ușoară de a se îmbogăți anumite site-uri sau reclame online au făcut o analogie nefericită între anumite produse de slăbire și imaginea de divă perfectă a Monicăi Anghel.

Monica Anghel a încercat să le declare tuturor „război”, dar realitatea i-a stat împotrivă!

Vedeta le-a declarat tuturor „război” și a încercat să afle cât mai multe detalii despre cele întâmplate. Realitatea i-a fost însă total potrivnică și după patru luni a constatat cu amărăciune că nu are pe cine lua la întrebări. Măcar atât!

„Multă lume știe că, în ultimele luni, mi-a fost furată imaginea și asociată în scopuri comerciale cu te miri ce produse, ca și cum eu aș promova anumite lucruri. Partea proastă a lucrurilor e că nici acum nu știu cine și ce a avut ceva de împărțit cu mine!”, a declarat Monica Anghel pentru CANCAN.RO.

Surprinderea sa e cu atât mai mare cu cât nu a evitat să angajeze cel puțin două avocate, în încercarea de a-și face dreptate pe un subiect care a agasat-o, cel puțin.

„Cele două avocate ale mele au întors pământul cu fundul in sus, dar tot nu știm cine stă în spatele acelor site-uri fantomă. Oricâte încercări am făcut, la câte porți am bătut, din păcate nu am reușit să aflăm mai nimic. E un fel de , mai spune aceeași Monica Anghel.

Ce mesaj le transmite îndrăgita vedetă tuturor fanilor ei

În aceste condiții, îndrăgita solistă s-a repliat și spune că nu-i rămâne altceva de făcut decât să atragă, ori de câte ori va simți că e nevoie, atenția asupra unor astfel de incidente. „Nu-mi rămâne decât să le spun tuturor că nu există formule sau picături magice de slăbit. Singura soluție, oameni buni, e să apelați mereu la sfatul medicului și să nu dați crezare nu știu cui, nici măcar mie când mă vedeți într-o ipostază in care nu m-ați mai văzut!„, afirmă ea pentru CANCAN.RO.

Ea precizează că a descoperit cu stupoare că în ciuda demersurilor sale juridice, numărul „reclamelor” în care era implicată fără voia sa a crescut.

Ceea ce o transformă într-un fel de învinsă a sistemului. „Mi se pare că campania asta a crescut. În loc să reușesc s-o țin sub control, dimpotrivă, toate prostiile alea cu slăbitul-minune în care e asociată și imaginea mea, repet fără voința mea, au crescut. Și sesiz că apar și imagini cu medici cunoscuți care fac fără voia lor același lucru, propun tot felul de chestiuni discutabile.Parcă am fi învinși de un sistem ciudat! Iată de ce insist ca lumea să se informeze cât mai bine posibil, pentru a evita cât mai multe situații de nedorit!”, a conchis Monica Anghel.

