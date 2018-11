Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a dat asigurări, duminică seară, că salariul minim va creşte începând cu 1 decembrie la 2.050, pentru ca apoi să crească odată cu 1 ianuarie la 2.080 şi cu 2.350 pentru cei cu studii superioare.

„Nu este niciun blocaj, noi am avut în plan să o facem din noiembrie, sindicatele ne-au certat, noi ieșisem cu 2.050, ni s-a atras atenția că trebuie să fie 2.080. Am avut în plan să o facem în noiembrie, am avut un protest din partea patronatelor la care ne așteptam, am hotărât să facem și testul IMM. Pe siteul Ministerului IMM se pune un chestionar la care trebuie să răspundă firmele mici și mijloci. Vom aplica de la 1 decembrie. Vom avea o Ordonanță de Urgență de modificare a Codului Muncii. Nu se vorbețte de salriul minim diferențiat. De la 1 ianuarie ar urma să fie salariu minim 2.080, 2.350 pe studii superioare, pentru cei cu 15 ani 2.350 de lei. 15 ani indiferent unde au lucrat”, a precizat Olguţa Vasilescu la Antena3. (CITEȘTE ȘI: ESTE OFICIAL! SALARIUL MINIM PE ECONOMIE, MAJORAT DE LA 1 NOIEMBRIE! ANUNȚUL FĂCUT DE LIA OLGUȚA VASILESCU)

Lia Olguța Vasilescu a vorbit și despre pensii, anunțând că legea este în dezbaterea la Senat. (CITEȘTE ȘI: LIA OLGUȚA VASILESCU, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE NOUA LEGE A PENSIILOR)

„Efortul cel mai mare este făcut în 2020, 1.775 punctul de pensie. este o dublare în punctul de pensie în mandatul nostru”, a arătat ministrul Muncii.