Anunțul făcut de Adela Popescu după ce s-a încheiat vacanța! Ce a putut să-i ceară lui Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au încheiat vacanța din Egipt, unde au petrecut clipe minunate alături de cei doi copii ai lor. Iar vedeta de la Vorbește lumea, emisiune de pe Pro TV, primite că urmează o altă vacanță.

Adela Popescu a inserat câteva rânduri în dreptul unei fotografii care prezintă o familie fericită. Familia ei. ”Gata vacanța!! A fost foarte, foarte frumos. Ne-am și relaxat, am înotat, am mâncat bun, am dormit bine, am povestit, am ascultat muzică și nu am simțit nicio clipă că suntem depășiți de situatie, așa cum ni se intampla uneori-foooarte rar- cu cei doi “terorei” în deplasări. Dar nu suntem triști pentru că urmează mini vacanța de Paște, pe care o așteptăm cu toții. Gata, despachetăm, facem băiță și băgăm băieții la somn și poate mă cinstește și pe mine soțul cu o bere fără alcool. 🙂 @raduvalcan #egipt #familytime @cocktailholidays.ro”, a scris Adela Popescu, pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: CUM A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE ADELA POPESCU. RADU VÂLCAN A REMEMORAT ÎNTREAGA SCENĂ: „PLĂNUISEM CEVA CA-N FILME, DAR AM JUCAT ATÂT DE PROST…”)

Anunțul făcut de Adela Popescu după ce a revenit din vacanță! Ce a putut să-i ceară lui Radu Vâlcan

Fanii celor doi au reacționat imediat. ”Ce frumos! Ultima poză foarte tare, unul vanilie, altul ciocolată. Să-l vedem pe al treilea?! Sănătate!”, ”Nu ați fost depășiți de situație pentru că erau și bunicii acolo, că altfel… Sunteți o familie frumoasă și unită, îmi place tare mult de voi. Sărbători fericite!”, ”Ce drăguță e poza cu tine în apă și cum se vede burtica”, au fost primele comentarii ale celor care-i îndrăgesc pe cei doi. (NU RATA: CUM SE PREGĂTEȘTE ADELA POPESCU PENTRU AL TREILEA COPILAȘ: ”SALUTĂRI!”)

Reacții departe de a se fi încheiat. ”Cunosc senzația și noi am mai fi stat 3 zile în plus în vacanță… am zburat împreună în avion, băiatul meu Victor tare si-a dorit să facă o poză cu tine Adela, dar mi-a fost rușine să te deranjez. Apropo, sunteți o familie tare frumoasă”, a venit emoționanta reacție.