Anunțul făcut de Adrian Pleșca (Artan) în urmă cu puțin timp, la doar o zi după ce părinții lui au murit! „Mama și tata”

Adrian Pleșca a făcut un anunț în urmă cu puțin timp, la doar o zi după ce părinții lui au murit. Artistului îi este extrem de greu să treacă peste pierderea suferită.

Ieri, Adrian Pleșca anunța pe contul său de Facebook pierderea celor mai dragi persoane din viața lui. Mama, dar și tatăl artistului au murit în aceeași zi. Astăzi, Adrian Pleșca a anunțat unde va avea loc înmormântarea părinților săi. (CITEȘTE ȘI: BREAKING NEWS. AU MURIT PĂRINȚII LUI ADRIAN PLEȘCA (ARTAN), SOLISTUL TRUPEI PARTIZAN!)

”13:30 mâine. Slujba și înmormântarea la cimitirul Pantelimon II. (mama și tata)”, a scris Adrian Pleșca pe contul său de Facebook.

Mama și tatăl lui Adrian Pleșca au murit în aceeași zi

Adrian Pleșca sau Artan, așa cum îi spun apropiații, nu a dezvăluit cauza morții părinților săi. Ambii urmau să își serbeze zilele de naștere luna viitoare. Mama solistului de la Partizan ar fi împlinit 88 de ani, iar tatăl lui, 94. Pe contul de Facebook al lui Adrian Pleșca au apărut sute de mesaje din partea apropiaților și a fanilor. Toată lumea crede, cu tărie, că părinții artistului au fost suflete pereche, acesta fiind și motvul pentru care s-au dus la Ceruri în aceeași zi. (VEZI ȘI: ANUNȚ CUTREMURĂTOR DUPĂ CE S-A AFLAT CĂ PĂRINȚII LUI ADRIAN PLEȘCA (ARTAN) AU MURIT ÎN ACEEAȘI ZI)

”Cred ca s-au iubit mult dragii tai parinti. Dumnezeu sa-i primeasca Acolo, la el. Sa le faca trecerea usoara in partea cealalta, iar tie sa-ti dea putere.”

”Condoleanțe, Adrian! Au fost suflete pereche… aici și pentru totdeauna împreună! Dumnezeu sa-i vegheze în pace!”

”Dumnezeu sa il odihneasca pe tatal tau, deasemenea si pe mamica ta! Parca a fost scris ca dansii sa paraseasca aceasta dimensiune astazi, pe 20 numerologie 2. Amandoi impreuna catre eternitate, eu cred ca e mare lucru, e atat de frumos…un destin unit in dragoste, in viata precum sii in viata de apoi.”, au fost câteva dintre mesajele primite de Adrian Pleșca.