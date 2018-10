Anunțul făcut de Codin Maticiuc, după ce s-a pozat cu Traian Băsescu: „Când ceremonia s-a încheiat, SPP-ul ne-a rugat să…”

Codin Maticiuc este un om despre care se vorbește în termeni laudativi. Este om de afaceri, producător de film și scriitor, iar o parte importantă din viața sa o constituie și blogul personal. Dar Codin Maticiuc are o prezență constantă și pe pagina sa de socializare, acolo unde urmăritorii săi descoperă, de fiecare dată, povești interesante. Așa s-a întâmplat și astăzi… Codin Maticiuc a postat o ”poveste cu Traian Băsescu”, iar vizitatorii paginii de Facebook au citit-o pe nerăsuflate.

Codin Maticiuc a participat la petrecerea de botez a Elenei Băsescu, iar acolo, bineînțeles, l-a întâlnit și pe bunicul Traian Băsescu. Ocazia nu a fost numai una mondenă, ci și prilej pentru ca unele amintiri să revină în prim-plan. Iată ce a scris Codin Maticiuc pe pagina sa de Facebook:

”Aseară am fost la petrecerea de botez a fetiței Elenei Basescu. L-am întâlnit acolo pe Traian Basescu și mi-am amintit de o întâmplare amuzantă. Acum câțiva ani am fost cavaler de onoare la nunta ei. Suntem prieteni de foarte mult timp, am fost colegi de bancă în liceu, la un moment dat. Prin urmare am fost prezent și la cununia civilă organizată la primăria sectorului 2 și oficiată de Onțanu, trecut deja la PSD.



În fața primăriei erau ceva protestatari nervoși cu pancarte, injurii și multă agitație. Erau într-adevăr in spatele unui gard montat de Jandarmerie dar destul de aproape de intrarea principală.

CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT CE PENSIE ARE FOSTUL PREȘEDINTE TRAIAN BĂSESCU!

Când ceremonia s-a încheiat, SPP-ul ne-a rugat sa rămânem pe loc sa-l poată evacua pe președinte. Zis și făcut, președintele a ieșit primul împreuna cu doamna Maria. Protestatarii au reacționat imediat: “demisia! demisia!” La doua minute după, au putut pleca mireasa, mirele și familia acestuia. Protestarii erau pregătiți: “Hoții!! Hoții!” Se vedea ca erau extrem de bine pregătiți și organizați. La încă doua minute am ieșit eu împreuna cu un prieten și am făcut stânga spre mașina.

Demonstranții nu erau pregătiți și pentru mine. “Demisia”? De unde? N-am muncit niciodată. “Hoț”? Nici asta nu mergea căci eu ma trezesc când instituțiile statutului închid deci n-as avea cum sa fur nici de as vrea. Un protestatar mai zelos a improvizat și mi-a strigat tare din mulțime: “Mafiotule!”.

Prietenul meu l-a auzit și mi-a spus “Cred ca ți-ai luat un “mafiotule” mic!”



L-am apostrofat: “Taci și mergi, boule! Taci și mergi!!”

Codin Maticiuc este om de afaceri, producător de film, scriitor. A înființat, în 2013, propria companie de producție de film (Watch Me Production) și a produs primul film, Déjà Vu, în regia lui Dan Chișu. În portofoliul său se mai regăsesc filmele ”București Non-Stop” (2013 – co-producător) și YouTube Bazar (2015 – co-producător), precum și piese de teatru – Hell – Lolita Pille (producător). ”Consumatorul de suflete” este cartea care marchează debutul lui Codin Maticiuc în lumea scrisului. A fost declarată cea mai citită carte a editurii All în 2014.

CITEȘTE ȘI: SĂRBĂTOARE MARE ÎN FAMILIA BĂSESCU! EBA ȘI-A BOTEZAT ASTĂZI FETIȚA!