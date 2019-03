Anunțul făcut de Gabriela Cristea despre Andreea Bălan. Era de așteptat

Au fost momente dificile pentru Andreea Bălan, în timpul operației de cezariană, însă acum se simte bine, iar micuța Clara este sănătoasă. Totul s-a datorat unei echipe de excepție – medicii de la cel mai bun spital privat din România, Clinica Sanador.

Gabriela Cristea, care urmează să nască în curând, nu putea rămâne indiferentă în fața unei asemenea situații tensionate, motiv pentru care i-a și transmis Andreei un mesaj de susținere.

”Felicitări echipei de medici! Andreea, sănătate multă îți doresc și să te bucuri de fetele tale frumoase”,a scris Gabriela Cristea, conform libertatea.ro.

Gabriela Cristea, primele declarații după ce a fost consultată de urgență de medicul ei

Gabriela Cristea a ieșit din cabinetul medicului ei la mai bine de o oră de când a plecat de la sediul televiziunii unde lucrează. Însărcinată în 37 de săptămâni, prezentatoarea TV avea zâmbetul pe buze după ce a aflat vești despre bebelușa din pântece. Ea și soțul său, Tavi Clonda, s-au afișat de mână după acest moment plin de emoții.

“A fost o alarmă falsă. E ok că am venit la doctor. Am avut nişte contracţii false, dar am recomandarea să mă duc acasă şi nu am voie să stau în picioare. Dacă vreţi vă invit pe la mine să mai vorbim”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.

Specialistul le-a spus celor doi soți că bebelușul nu vrea încă să vină pe lume, iar astăzi le-a creat doar multe, multe emoții puternice.

“Să ştii că eu mă aşteptam cumva să nu se întâmple nimic astăzi, dar controlul e control. O să fie bine!”, a spus Tavi Clonda.