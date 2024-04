Anunțul făcut de Lavinia Pîrva după 7 ani de mariaj cu Ștefan Bănică Jr.: ”Întotdeauna adevărul o să iasă la iveală”

După 11 ani de relație și 7 de căsnicie, cu bune și cu rele, Lavinia Pîrva a vorbit despre secretul care a stă la baza unui mariaj lipsit de probleme și echilibrat. Cei doi sunt părinții unui băiețel, Alexandru (5 ani), însă, ca în orice cuplu, artista recunoaște că sunt anumite principii și reguli de la care nu se abate și peste care nu trece.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu de 11 ani și sunt căsătoriți de 7 ani. Și-au oficializat relația în mare secret, departe de România. Încă de la începutul relației și-au dorit tot timpul discreție din partea publicului și al presei din România, însă, ca să potolească zvonurile răutăcioase, au existat și momente în care artista a dat din casă detalii picante despre mersul căsniciei lor. Recent, Lavinia Pîrva a vorbit despre echilibrul din căsnicia sa cu Ștefan Bănică Jr., dar și despre gelozie, subiect ce poate părea destul de sensibil pentru majoritatea cuplurilor din showbiz-ul românesc.

Lavinia Pîrva, detalii neștiute din căsnicia cu Ștefan Bănică Jr.

Fiind o femeie dorită de mulți bărbați celebri, bruneta susține că are alături, fără doar și poate, cel mai frumos bărbat din România. Cât despre gelozie, cântăreața nu crede că ar fi ajuns până în acest punct al căsniciei sale, împreună, cu un copil și mai uniți ca niciodată, dacă s-ar fi îndoit de fidelitatea partenerului ei.

„Ștefan este, fără dar și poate, unul dintre cei mai frumoși bărbați de la noi din țară. Acum, vă întreb pe voi! Credeți că am fi avut cum să avem o căsnicie dacă eram geloasă? Cum ar fi fost să stau mereu cu garda sus și să pierd din vedere alte lucruri care ne-au adus astăzi în acest moment, în acest loc, împreună, cu un copil! Nu sunt o femeie geloasă, dar și datorită comportamentului soțului meu! Niciodată nu m-a făcut să simt ceva ce m-ar fi putut deranja”, a recunoscut Lavinia Pîrva pentru ego.ro.

Fiind un cuplu mediatizat și cunoscut, Lavinia recunoaște că au existat și momente în care opinia publică i-a conturat o imagine falsă, deloc în concordanță cu realitatea. Chiar și în aceste condiții, artista nu a simțit niciodată nevoia să se justifice în fața nimănui, dar nici nu a lăsat zvonurile – care au ținut prima pagină a ziarelor – să îi afecteze căsnicia și echilibrul familiei.

„Pentru mine a fost destul de greu în urmă cu ceva ani să văd că sunt foarte des pe prima pagină a ziarelor cu o etichetă care nu era a mea! Nu am simțit niciodată nevoia să mă justific în niciun fel pentru că am realizat de pe atunci că este în zadar! Niciodată nu o să pot să închid gura lumii și presa caută senzaționalul! Am considerat că întotdeauna adevărul o să iasă la iveală dacă trebuie„, a mai spus cântăreața.