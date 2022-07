Anunțul făcut de Vladimir Putin, după 129 de zile de război în Ucraina: ”Nimic nu s-a schimbat”

Au trecut 129 de zile de când a izbucnit războiul în Ucraina. Vladimir Putin a făcut o serie de declarații, iar acesta susține faptul că „operațiunea militară specială” ar fi legată de eliberarea Donbasului și de securitatea Federației Ruse.

Au trecut 129 de zile de când a izbucnit războiul în Ucraina. În data de 24 februarie 2022, rușii au pornit un conflict armat pe teritoriul ucrainean. În dimineața zilei de sâmbătă, 2 iulie, au avut loc explozii puternice în Nikolaev. În urmă cu o zi, cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața în apropiere de portul Odessa de la Marea Neagră, după ce rachetele rusești au izbit o clădire de apartamente.

Vladimir Putin: ”Nimic nu s-a schimbat, față de dimineața zilei de 24 februarie”

În cursul zilei de miercuri, liderul rus Vladimir Putin a făcut o serie de declarații. Acesta susține că „nimic nu s-a schimbat” și că scopul final ar fi legat de eliberarea Donbasului și de securitatea Rusiei.

„Nimic nu s-a schimbat, aș spune, față de dimineața zilei de 24 februarie. Am spus asta direct, public, întregii țări, întregii lumi. Nu am nimic de adăugat la asta. Nimic nu s-a schimbat. Am schițat scopul final – acesta este eliberarea Donbasului, protecția acelor oameni și crearea condițiilor care să garanteze securitatea Rusiei. Asta e tot. Și totul merge liniștit, ritmic. Așa cum puteți vedea, trupele noastre se deplasează și ating acele linii care sunt stabilite ca sarcini la o anumită etapă a acestei perioade a luptei. Totul decurge conform planului”, a precizat Vladimir Putin.

”Tactica propusă de Ministerul Apărării, Statul Major, unde să mute trupele, unde să se deplaseze, ce obiective să lovească, ce să facă în timpul în care mai multe grupuri au fost în centrul Ucrainei, ce ar fi trebuit să facă în Donbas în acest timp. Regimul de la Kiev se pregătea pentru asta de mult timp, din 2014, așa că acolo s-au desfășurat niște acțiuni care distrag atenția.

Ei bine, nu trebuie să vorbiți despre termene-limită, iar eu nu vorbesc niciodată despre asta, pentru că asta este viața, acestea sunt lucruri reale. Este greșit să te raportezi la anumite termene. Am încredere în acei oameni care sunt profesioniști, ei acționează așa cum consideră de cuviință pentru a atinge scopul final. Și în primul rând trebuie să ne gândim cum să salvăm viețile băieților noștri”, a mai transmis Vladimir Putin, arată Interfax.ru.

