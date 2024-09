Anunțul matrimonial devenit viral al unui pensionar rămas văduv: „Caut parteneră, maxim 50 de ani. Sunt..”

Un pensionar italian, văduv și bine cunoscut în localitatea Cesena, provincia Forlì-Cesena din Emilia-Romagna, a decis să-și exprime dorința de a-și găsi o nouă parteneră de viață printr-o metodă rar folosită în zilele noastre: publicarea unui anunț în ziar. Această decizie a stârnit un val de reacții și i-a adus faimă bătrânului. Mai mult, după ce a făcut anunțul, el a fost contactat de către publicația respectivă. Citește articolul pentru a afla ce a putut să spună în anunțul matrimonial care a uimit oamenii!

Într-un anunț recent, bărbatul a scris: „Singur, văduv, distins domn caută companie, maximum 50 de ani, pentru o relație serioasă și de durată”.

Mesajul pare desprins dintr-o altă perioadă, stârnind întrebarea de ce, în era digitală, un astfel de anunț tradițional este preferat în locul aplicațiilor și site-urilor moderne de întâlniri.

Contactat de publicația Cesena Today, bărbatul a explicat simplu motivul acestei alegeri: „Problema este că nu mă pricep prea bine la computer și fac greșeli cu telefonul mobil”, a spus el.

Deși a avut relații în trecut, niciuna nu a îndeplinit așteptările sale, afirmă el:

„Sunt văduv de câțiva ani și, deși am avut alte relații sentimentale, nu am găsit pe cineva care să corespundă dorințelor mele. Soția mea, Dumnezeu s-o odihnească, se ocupa de toate și, de când nu mai este, mă simt dezorientat.”