Anunțul matrimonial al unui profesor din Vaslui a devenit viral: „Doresc o tânără cu..”

Un anunț matrimonial a făcut adevărată vâlvă în județul Vaslui. Protagonistul acestui incident este un profesor, care în speranța că își va găsi dragostea, a postat un anunț pe site-urile matrimoniale. Oamenii sunt revoltați din cauza a ceea ce a putut scrie.

Cu toate că majoritatea profesorilor din România își fac griji pentru elevi după publicarea rezultatelor la simularea Evaluării Naționale, un profesor din Vaslui pare mai interesat să-și găsească dragostea. Mai exact, profesorul de Limba și literatura Română Ionuț Agachi a creat vâlvă în județ după ce a afirmat public că își caută iubită.

Potrivit vremeanoua.ro, cadrul didactic predă în județul Vaslui, încă di anul 2023 figurând pe lista dascălilor care au vrut să ocupe o catedră liberă în unitățile din zonă. Se pare că atunci când s-a desfășurat examenul de titularizare, profesorul a tras chiulul. Recent, Ionuț Agachi a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a umplut site-urile de matrimoniale cu anunțuri. Profesorul este pregătit să o întâlnească pe cea care să-i devină mireasă.

În vârstă de 41 de ani, profesorul se pare că a avut de-a lungul vieții doar eșecuri la capitolul amor. Acesta a insistat pe grupurile de Facebook din majoritatea județelor Moldovei cu anunțuri legate de o viitoare relație. Prin încercarea de a-și găsi sufletul pereche, dascălul, originar din județul Neamț, a reușit să stârnească hohote de râs, dar și foarte multe critici.

În ciuda a criticilor venite din partea internauților, Ionuț Aghachi a continuat să-și caute marea dragoste. Mai mult, a ales să-și detalieze anunțurile, iar unele amănunte nu sunt prea potrivite statutului său de dascăl.

„Mă numesc Ionuț, sunt din Roman, județul Neamț, am 41 de ani. Despre mine, am absolvit Facultatea de Litere, sunt cadru didactic, sunt un tânăr cu sufletul bun, sincer, de încredere, amabil, calm, fidel, cuminte, tandru, înțelegător, onest, nu fumez, nu consum alcool, creștin-ortodox, nu am fost căsătorit niciodată, nu am copii. Sunt înalt, 1,83, păr șaten, ochi căprui, 95 de kilograme. Îmi place să citesc, să gătesc, îmi plac plimbările în aer liber, să ascult muzică, călătoriile. Doresc din tot sufletul, să cunosc o tânăra sinceră, cu suflet bun, de încredere, de bună credință, necăsătorită, creștin-ortodoxă, fără obligații, cu vârsta cuprinsă între 33-40 de ani, dispusă pentru o frumoasă relație de prietenie care să ducă la o căsătorie binecuvântată de Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului. Nu caut aventuri. Doresc să cunosc o tânără de încredere, cu un suflet bun, cu care să-mi întemeiez o familie creștină ortodoxă binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Cine dorește să mă cunoască mă poate contacta cu încredere, în privat, pe Facebook. Sper că mai există tinere sincere, cu suflet bun, și de bună credință, care își doresc cu adevărat o familie, rog seriozitate”, a se arată în anunțurile postate de profesorul Ionuț Agachi.