Anunțul momentului! Mihai Pintilii a luat o decizie cu privire la viitorul lui pe banca FCSB-ului

După ce Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB, Mihai Pintilii a preluat interimatul pe banca roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș nu se simte, însă, pregătit să continue în actuala postură, anunțând, după remiza cu Oțelul din grupele Cupei României, că va renunța la funcția în care a fost învestit temporar de Gigi Becali.

Cu Mihai Pintilii pe bancă, FCSB a învins pe Rapid, a pierdut partida cu West Ham, din Conference League, și a remizat, joi, cu Oțelul în grupele Cupei României. În ciuda acestor rezultate, ex-internaționalul nu ia în calcul să rămână antrenor principal și după pauza competițională datorită Cupei Mondiale.

(VEZI AICI: FCSB SE MAI ȘI REFUZĂ! „PERLA” LUI GICĂ HAGI, ANUNȚ FERM: „GERMANIA E MAI INTERESANTĂ”)

“Eu am mai zis. Mai e un meci la Craiova, sper să luăm trei puncte. V-am zis, după aia eu nu sunt pregătit. Nu am actele necesare și nu am calitatea asta. E și dorința mea, ține și de mine. Asta simt acum. Încă nu e momentul meu”, a spus Mihai Pintilii.

“Înțepat” de fostul antrenor al FCSB-ului

După înfrângerea cu U Cluj de săptămâna trecută, Nicolae Dică a demisionat de la FCSB. În prezent, Mihai Pintilii este antrenor interimar. Ex-antrenorul roș-albaștrilor nu este, însă, impresionat de succesul obținut de FCSB în fața Rapidului.

“Vreau să le arăt că noi alergam mult mai mult decât au alergat ei la meciul cu Rapid. Vreau să le demonstrez că s-au înșelat când au făcut acel articol, când spun ceva, vreau să vin și cu argumente. Eu îi felicit pentru victorie, m-am bucurat mult, și suporterii au avut un aport important. Ei din club au făcut catapultul, doar cei din staff au informațiile astea. Să arate ei că au făcut într-o săptămână cât nu am făcut eu în trei luni. Dar le transmit că cifrele de la meciul cu Rapid au fost mult sub cele care au fost la meciul cu Piteștiul, chiar și cu U Cluj”, a spus Nicolae Dică.