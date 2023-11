Anunțul momentului pentru români! Ce se va întâmpla cu certificatele de naştere, căsătorie, divorț şi deces, în 2024

Sunt vești noi pentru români! În urma unui proiect implementat de M.A.I., unele certificate ar putea fi obținute direct online, aspect care ar putea să reprezinte un beneficiu pentru cetățeni. Certificatele de naștere, căsătorie, divorț și deces ar putea fi disponibile pe un portal, începând cu anul viitor. Detalii despre acest proiect se regăsesc mai jos, în articol.

În cursul zilei de joi, 2 noiembrie, M.A.I. a anunțat că implementarea proiectului SIIEASC – „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă” ar putea aduce un real beneficiu cetățenilor. La momentul actual, aproape 70 de milioane de acte de stare civilă au putut fi trecute în format digital. Deși proiectul are o întârziere de un an, implementarea lui ar putea oferi beneficii românilor. Proiectul-pilot are un termen de finalizare până la sfârșitul anului, iar implementarea sa ar putea fi până la data de 24 septembrie 2024, conform unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne.

Prin intermediul acestui proiect, ar putea fi posibilă soluționarea cererilor persoanelor care doresc înregistrarea actelor de stare civilă, dar și eliberarea certificatelor de naștere, căsătorie, divorț și deces. Baza de date va acoperi peste 100 de ani de acte de stare civilă care au fost emise pe teritoriul țării, din anul 1921 până în 2021. De altfel, documentele emise după anul respectiv vor fi digitalizate de M.A.I.

„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă”, se arată în comunicat.

Vezi și CUM VOR ARĂTA BULETINELE ROMÂNILOR DUPĂ SCHIMBARE. ACTUALELE CĂRȚI DE IDENTITATE VOR SUFERI MODIFICĂRI IMPORTANTE

Certificatele de naştere, căsătorie, divorț şi deces vor putea fi disponibile în format digital, în 2024

Cererile se vor putea întocmi prin intermediul unui portal online, aspect care va facilita timpul de emitere și nu va mai trebui să treacă prin procesul birocratic – adică emiterea documentelor în format fizic, pe hârtie. Există o serie de beneficii care sunt aduse în urma implementării acestui proiect. Potrivit comunicatului M.A.I., acestea sunt:

„- Reducerea numărului de documente prezentate de cetățean în format hârtie;

– Reducerea timpului de soluționare a cererilor cetățeanului prin punerea la dispoziția instituțiilor statului a unor aplicații pentru preluarea informațiilor în format electronic din sistem;

– Eliminarea necesității prezenței cetățenilor la structurile de stare civilă pentru a solicita înscrierea modificărilor în statutul civil;

– Optimizarea soluționării cererilor de atribuire a CNP-urilor pentru cetățean;

– Reducerea timpului necesar emiterii unui certificat de stare civilă, prin prelucrarea cu mijloace IT a datelor aferente, tipărirea automată a certificatelor și reducerea sau eliminarea activităților executate manual de către operator referitoare la documentele de stare civilă ale cetățenilor;

– Reducerea cheltuielilor cetățeanului pentru multiplicarea și legalizarea documentelor și a deplasărilor acestuia la multiple instituții;

– Punerea la dispoziția cetățeanului a unui portal (accesibil prin Internet) prin intermediul căruia acesta va beneficia, în condițiile legii, de diverse servicii electronice (intermedierea transferului autentificat al datelor proprii de stare civilă către terțe instituții prestatoare de servicii pentru cetățean, descărcarea formularelor electronice, descărcarea/transmiterea formularelor/cererilor, verificarea datelor personale proprii, transferul unidirecțional/bidirecțional de informații către cetățean, plata on-line de taxe aferente, programarea on-line în vederea eliberării documentelor emise de structurile de stare civilă, serviciu de suport)”, conform comunicatului M.A.I.

Implementarea la nivel național ar putea fi finalizată până în toamna anului viitor

De altfel, termenul pentru operaționalizarea acestui proiect este până la finalul lui 2023. Acesta ar urma să fie implementat, în România, până la data de 24 septembrie 2024. Conform comunicatului, proiectul se ridică la o valoare de 184.920.864,06 lei cu TVA. Din această sumă, 155.964.263,64 lei sunt dintr-o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vezi și NOILE TICHETE DE MUNCĂ ALE ROMÂNILOR VOR FI ACORDATE DIN 2024. CE VALOARE AU ȘI CINE VA BENEFICIA DE ELE

Sursă foto: Pexels