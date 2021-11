Apar detalii neștiute despre drama lui Petrică Mâțu Stoian! Artistul suferise un șoc emoțional cu două luni înainte de a muri

Petrică Mâțu Stoian a murit în data de 6 octombrie, la vârsta de 61 de ani. Pe cât de fulgerătoare a fost moartea artistului, pe atât de tragică este drama prin care a trecut cu puțin timp înainte de a trece în neființă. Ultimele luni din viața lui Petrică Mâțu Stoian au fost de coșmar. Artistul a trecut printr-o dramă ce l-a făcut să slăbească 24 de kilograme, într-un timp foarte scurt.

Pe lângă lupta pe care a dus-o cu virusul SARS-CoV-2, Petrică Mâțu Stoian a suferit și un șoc emoțional. Moartea soției impresarului său l-a lăsat fără puteri:

”Am slăbit din cauza unui șoc. Este vorba de soția impresarului meu care a lucrat foarte mult la imaginea mea și care a trecut din lumea cu dor în lumea fără dor. A fost o durere imensă când am auzit.

M-a ajutat foarte mult în carieră. Acest șoc m-a făcut să-mi piară pofta de mâncare. Aveam peste 100 de kilograme, iar acum am slăbit brusc peste 20 și ceva. O să încerc să trec peste acest moment”, a mărturisit Petrică Mâțu Stoian în emisiuea lui Cătălin Măruță.

Mariana Gușman a fost o prietenă apropiată a lui Petrică Mâțu Stoian. Aceasta l-a susținut și l-a ajutat mereu, iar trecerea în neființă a acesteia l-a marcat pe artist. Mai mult, Petrică Mâțu Stoian a vrut să-și doarmă somnul de veci chiar lângă aceasta.

Cântărețul de muzică populară urma un tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin, însă starea lui de sănătătate s-a deteriorat rapid. Tușea cu sânge, iar sâmbătă dimineață a fost transportat la Spitalul de Urgență din Reșița acolo unde s-a și stins din viață.

Ce avere a lăsat Petrică Mâțu Stoian

”Petrică Mâțu Stoian avea o avere colosală! Investea mult în imobiliare și în mașini. Eu știu că avea cinci proprietăți, vila din Craiova în care stătea cu impresarul și soția lui, casa părintească din Isverna și două apartamente pe litoral, în Eforie Nord, unde stătea vara. Anul acesta și-a mai cumpărat un apartament foarte scump în cartierul Primăverii din Capitală.

Înainte de Crăciun își luase un Mercedes la mâna a doua, dar în stare foarte bună, a dat peste 50 mii euro. El schimbă mașinile cam la 3 ani și, conducea numai bolizi scumpi dar punea preț pe siguranță și calitate. Din toată această avere nu știu cu ce se va alege familia lui pentru că totul era cumpărat pe firma impresarului, el nu avea mai nimic pe numele lui.

Nu știu de ce le lua pe firma lui Gușman, e posibil să fi încercat să fenteze într-un fel plata taxelor sau să nu aibă probleme cu inspectorii ANAF că, va dați seama, artiștii nu declara tot ce încasează pe la spectacole. Și că să nu fie luat la ochi că are o avere pe care n-o poate justifică, e posibil să fi avut înțelegerea asta cu impresarul. Sau, cine știe, altele or fi motivele. Cert e că surorile nu se vor alege cu mare lucru din averea maestrului”, precizează o sursă pentru Star Popular.

