Apariția răvășitoare a Gabrielei Prisăcariu, soția lui Dani Oțil. Blonda și-a revenit total după naștere

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit civil în luna mai a anului 2021 și au împreună un băiețel, pe nume Luca Tiago. Prezentatorul este mândru de partenera sa, căci mereu a fost preocupată de felul în care arată, iar de câte ori își face apariția în fața publicului, blondina atrage toate privirile.

Gabriela Prisăcariu arată impecabil după sarcină

Gabriela Prisăcariu a revenit rapid la silueta pe care o avea înainte de sarcină, iar dovadă stau fotografiile pe care vedeta le publică în mediul online.

Soția lui Dani Oțil nu s-a îngrășat foarte mult în acea perioadă, astfel că i-a fost foarte ușor să scape de kilogramele în plus. Blondina are un metabolism foarte bun, dar am putea spune că și „Mama Natură” a fost generoasă.

Blondina a născut la o maternitate privată din Capitală și a optat pentru cezariană. Cu toate acestea, aleasa inimii lui Dani Oțil a revenit imediat la o formă fizică excepțională și a stârnit o mulțime de aprecieri în rândul fanelor ei de pe rețelele de socializare.

Gabriela Prisăcariu a mers la Roma cu Dani Oțil să își cumpere rochie de mireasă

De curând, Gabriela a reușit din nou să îi uimească pe cei care o urmăresc, după ce a publicat o fotografie în rochie de mireasă.

Blondina și Dani Oțil își doresc să pășească împreună și în fața altarului pentru a-și uni destinele în fața lui Dumnezeu și au început deja să își facă planuri în acest sens. Cei doi au mers de curând la Roma pentru ca vedeta să își caute o ținută pentru marele eveniment.

Însă, matinalul de la Antena 1 s-a confruntat cu o situație total neașteptată, chiar în showroom-ul la care a mers împreună cu soția sa. Dani Oțil a avut o reacție surprinzătoare atunci când a văzut câți bani a fost nevoit să plătească pentru timpul în care Gabriela a probat rochii de mireasă.

„Stimați bărbați, gentlemeni sau nu. De ce spun eu că bărbații sunt mai uniți decât femeile? Am fost într-un loc unde se probează rochii de mireasă, doar ca să probăm, unde te duci cu câteva luni înainte, nu cu o săptămână-două înainte.

Pentru 23 de minute am plătit 200 de euro. Nici șampanie nu ne-au dat. În filme am văzut că e cu șampanie, cafea, îți dă apă! Nimic! Un pahar de apă nu ne-au dat. Acum, să vă zic eu bărbați, vreodată unuia dintre noi într-un magazin de motociclete i s-a cerut să plătească ceva? 200 de euro pentru 23 de minute!

Ai probat ce ai vrut, poate ai luat-o și la drive test… Nu ți-a cerut nimeni niciun ban, niciodată. Bărbați! Stați uniți! Eu de aici nu cumpăr nimic. Mai bine îmi iau o motocicletă. De fapt, de banii ăia îmi iau două motociclete”, a spus Dani Oțil într-un filmuleț pe care l-a publicat pe Facebook.

