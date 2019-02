Apelul disperat al unui tânăr tată din Vaslui: ”Ajutați-mă! Vreau să-mi văd puiul de om!”

Remus Marian Mândru este un tânăr de 19 ani disperat că nu-și poate vedea băiețelul de doar 11 luni, care s-a născut dintr-o relație mai mult aventură pe care a avut-o cu tânăra Andreea. El o acuză pe mama că e leneșă și iresponsabilă, ea susține că el este plecat prea mult.

Remus lucrează în Belgia, pentru a-și întreține familia. Disperat, tânărul tată s-a adresat redacției vremeanouă.ro pentru ajutor. A scris tot ce are pe suflet.

”Ajutați-mă, vă rog, să pot să-mi văd puiul de om!”

„Mă numesc Mândru Marian Remus și apelez la dumneavoastră din motive de disperare. În anul 2017, în timp ce frecventam liceul, am cunoscut-o pe fosta concubină din satul Zorleni. După maxim un an de relatie s-a întâmplat să rămână gravidă, în 2018. Eu am terminat liceul anul trecut si a trebuit să plec în Belgia să muncesc. După trei luni de despărțire, m-a anunțat că ea este gravidă. Mie nu mi-a venit să cred, ba mă sună și îmi spune că este al meu, ba nu este al meu… Nu eram nici eu sigur, iar după nașterea copilului m-am gândit să mă retrag în țară odată cu terminarea contractului de muncă.

Primul meu gând a fost să mă duc să văd copilul când am ajuns la ei acasă și mi-am găsit copilul la o lună jumate foarte slab si plin de bube în cap. Am înlemnit, m-am gândit să o iau acasă la mine la Bârlălești, cu tot cu copil. Am fost de acord amândoi să facem un test ADN la care mi-a dovedit că este fiul meu. Odată mutați în locuința mea, eu am încercat să îi explic că voi pleca din nou la muncă, să pot să-mi întrețin familia, iar ea cu greu m-a lăsat, amenințându-mă că dacă eu plec la muncă, ea va fugi cu copilul. Vă rog, ajutați-mă, vreau să îmi văd puiul de om, atât vreau, să aibă mamă și tată chiar dacă ne-am despărțit. Nimeni nu își poate imagina ce durere port în suflet!”, este scrisoarea tânărului.

Mama a câștigat în justiție

Marian a mai povestit că Andreea Ionelaa fugit pe 1 decembrie de la Bârlălești la Zorleni, lăsând copilul la bunicii paterni. L-a dat în judecată pe Marian, cerând copilul, dar în tot acest timp, ea nu ar fi venit niciodată să-și vadă micuțul care plângea după ea. Mai mult, la insistențele soacrei sale, care o sună mereu, i-a blocat femeii apelul, altfel că nu putea să mai ia legãtura cu ea. Judecătoria Bârlad a încredințat copilul mamei, având în vedere că are doar 11 luni, dar a dat drept tatălui să-l vadă pe micuț. Andreea Ionela l-a dat în judecată pe Marian, cerându-i pensie alimentară. Dar nu îl lasă, după cum zice Marian, să-și vadă copilul. „Credeți-mă, sunt disperat, nu știu ce să mai fac, m-a blocat peste tot, nu am voie să iau legătura cu copilul, să știu de el, la telefoane nu îmi răspunde, sunt disperat!! Vă rog, ajutați-mă, vreau să îmi văd puiul de om”, a mai scris Marian Mândru.