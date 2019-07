Arhanghelul Gavriil este sărbătorit în 13 iulie. Cine a fost Arhanghelul Gavriil

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil se sărbătoreşte în calendarul creştin ortodox de două ori într-un an. Prima prăznuire a acestei sărbători are loc pe 26 martie, a doua zi după Buna Vestire, iar cea de-a doua are loc în 13 iulie. În ziua de 13 iulie sunt sunt pomenite arătările cele minunate ale Sfântului Arhanghel Gavriil, care au fost făcute prin dumnezeiască poruncă, atât din Vechiul Testament cât şi din Noul Testament.

Prăznuit de către sinaxarul bizantin în ziua de 8 noiembrie, alături de Arhanghelul Mihail, Sfântul Arhanghel Gavriil mai are și alte zile de cinstire. Provenit din limba ebraică, numele de Gavriil înseamnă „Omul lui Dumnezeu” și, după o altă traducere, „Dumnezeu este puternic”. (Citește și: Rusalii 2019. Ce semnificație are această sărbătoare)

Tradiția Bisericii îl menționează atunci când se vorbește despre evenimentele legate de vestea bună adusă Fecioarei Maria, că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament este menționat în două viziuni ale profetului Daniel, în capitole VIII-XIX. De asemenea, Sfânta Tradiţie ne arată că Arhanghelul Gavriil a fost cel care l-a inspirat pe profetul Moise să scrie Cartea Facerii.

Importanța acordată de tradiția creștină, pe baza relatărilor biblice, a făcut ca Sfinții Arhangheli, în special Sfântul Gavriil să primească zile speciale de prăznuire, în legătură cu evenimentele istoriei mântuirii. Cu toate acestea, prăznuirea din luna iulie este una cu totul specială. (Citește și: CALENDAR CRESTIN ORTODOX. Sfantul Teodor Tiron a sfarsit in foc, in numele crestinismului!)

Sărbătoarea a fost introdusă în secolul al IX-lea, cu ocazia sfințirii unei biserici cu hramul Sfântului Arhanghel Gavriil, în capitala Imperiului Bizantin, Constantinopol. Bucuria acestui mare eveniment și evlavia constantinopolitanilor față de Sfântul Arhanghel au făcut ca Iosif Imnograful să alcătuiască o rânduială de slujbă, în cinstea acestei zile.

Cine a fost Arhanghelul Gavriil

Arhanghelul Gavriil este una dintre căpeteniile îngerilor vestitori ai voii lui Dumnezeu. După mărturiile Sfintei Scripturii şi ale Sfintei Tradiţii, Arhanghelul Gavriil a fost cel care l-a învăţat pe Moise, în pustiul Egiptului, să scrie prima carte a Vechiului Testament, Facerea (Geneza). (Citește și: Când este Sfântul Ilie)

Sfântul Arhanghel Gavriil a tâlcuit Prorocului Daniil vedeniile cele minunate, referitoare la ceea ce se va întâmpla în vremurile din urmă. I-a mai spus despre eliberarea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului şi despre vremea venirii celei dintâi a lui Hristos în lume, prin întruparea din Preacurata Fecioară.

Acesta s-a arătat Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, care se tânguia între pomii din grădină pentru că nu se învrednicise de naşterea de prunci, rugându-se cu lacrimi lui Dumnezeu, şi i-a spus că va naşte pe fiica cea aleasă pentru a fi Maica Mântuitorului, care avea să vină spre izbăvirea neamului omenesc.

Tot Arhanghelul Gavriil i-a vestit Sfântului Proroc Zaharia că Elisabeta va naşte pe Înaintemergătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul. (Citește și: Maria Ghiorghiu, previziune înfiorătoare într-o biserică: ”Acel trup care părea fără viață a fost lăsat în Sfânta Biserică în mijlocul credincioșilor”)

Iar mai presus decât toate, Arhanghelul Gavriil a binevestit Sfintei Fecioare Maria zămislirea Fiului lui Dumnezeu, prin umbrirea şi lucrarea Sfântului Duh.