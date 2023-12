Arian Notrețu, premiat la Gala Mari Sportivi 2023 pentru calificarea la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024: „Mă inspir de la Michael Phelps”. VIDEO

ProSport l-a premiat pe Arian Notrețu la Gala Mari Sportivi 2023 pentru calificarea la Jocurile Paralimpice. În cadrul evenimentului, ProSport a decernat trofee pentru sportivii care au triumfat în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Arian Notrețu și-a pierdut piciorul stâng la vârsta de 10 ani, după un accident la rugby, urmat de complicații medicale. S-a apucat de înot pentru recuperare. A câștigat 3 medalii la Campionatul Mondial de înot de la Berlin 2022, aur la 200 de metri, argint la 50 de metri spate și bronz la liber în proba de seniori.

Oana Solomon, Senior Manager Legal and Data Privacy la Vodafone Romania, i-a înmânat premiul Mari Sportivi 2023 lui Arian Notrețu: „Îți mulțumim pentru motivația pe care ne-o dai în fiecare zi. Mie personal chiar mi-o dă acest om în fiecare zi. Sper să-ți duci visul cât mai departe”.

Arian Notrețu a vorbit despre trofeul câștigat, dar și despre idolul său: „Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi în aceeași încăpere cu atâția oameni din sportul românesc și pentru oportunitatea de a-i asculta și de a le urma sfaturile și îndemnările celor trecuți prin viața asta de sportiv. Ca inspirație sportivul pe care-l urmăresc este Michael Phelps. Cred că ar fi nepotrivit să menționez doar unul din câți sportivi se află în această seară aici”.

După aventura de la înot, Arian Notrețu a ajuns la triatlon.

„Povestea mea în triatlon a început când am reușit să obțin proteza de alergare în 2017, atunci am început să alerg și să fac și altceva în afară de înot. A fost foarte dificil pentru că nu știam practic să alerg deloc, uitasem cum e să alergi și a trebuit să o iau de la zero, pentru că nu știam să fac nici măcar un kilometru sau câteva sute de metri legate”, a declarat Arian Notrețu.