Ariana și Mitzuu de la Power Couple au dezvăluit sexul bebelușului. Cei doi vor deveni părinți pentru prima oară

Ariana și Mitzuu au dezvăluit una dintre cele mai emoționante vești din viața lor! Cei doi, cunoscuți publicului din emisiunea „Power Couple”, vor deveni părinți pentru prima oară, iar recent au aflat și sexul bebelușului.

Relația dintre Ariana și Mitzuu a evoluat frumos de-a lungul timpului. Acum, cei doi se pregătesc pentru un nou capitol important în viața lor: venirea pe lume a primului copil. Ei au anunțat că vor deveni părinți în urmă cu câteva luni, iar recent au împărtășit cu fanii și vestea mult așteptată despre sexul bebelușului.

Ariana și Mitzuu așteaptă venirea pe lume a primului lor copil

Cei doi și-au câștigat popularitatea în mediul online, în special în rândul generațiilor tinere. Totuși, participarea la emisiunea „Power Couple” i-a făcut cunoscuți unui public mult mai numeros.

În sezonul trecut al show-ului, cei doi au trecut împreună prin numeroase provocări și au arătat că formează un cuplu solid, capabil să facă față momentelor tensionate.

Acum, cei doi se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare din viața lor. Recent, au organizat petrecerea de dezvăluire a sexului bebelușului, la care au participat și persoane apropiate, nerăbdătoare să afle dacă vor avea un băiețel sau o fetiță.

Printre invitați s-au numărat și Adda și Cătălin Rizea, foști colegi de competiție ai celor doi. Artista a reușit să ghicească răspunsul corect: Ariana și Mitzuu vor avea o fetiță!

Vestea a fost primită cu mult entuziasm, iar cei doi viitori părinți au primit numeroase felicitări și mesaje de încurajare din partea celor care le urmăresc activitatea.

„Avem fetiță. Mitzzana junior. Te iubesc! Am fost binecuvântați cu o fetiță, pe care o să o iubim cel mai mult de pe lumea asta. Mulțumim lui Doamne-Doamne, dar și vouă pentru susținerea oferită!”, a spus Mitzuu, pe YouTube.

Când își va ține Ariana fetița în brațe

Ariana și Mitzuu se pregătesc să își întâmpine primul copil în această iarnă, informația fiind făcută publică de vlogger în luna septembrie. Astfel, cei doi se apropie treptat de momentul în care familia lor se va mări.

Până atunci, sarcina continuă să evolueze, iar fanii urmăresc cu interes fiecare noutate împărtășită de viitorii părinți.

Relația apropiată dintre Ariana și Mitzuu, dar și felul în care se susțin reciproc, au contribuit la popularitatea lor în rândul publicului. Acum, cei doi se pregătesc să înceapă un nou capitol împreună, de această dată în rolul de părinți.

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