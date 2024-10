Arman Karamyan a plecat de vreo 5 ani din România, în SUA, dar a rămas atent la tot ce se întâmplă în fotbalul românesc. El are şi motive, pentru că unul dintre cei trei băieţi ai lui, Surik, a apucat deja să joace pentru naţionala ţării noastre la reprezentativele de juniori. Chiar dacă în ultima vreme Karamyan junior nu a mai fost căutat de cineva de la FRF, tatăl său e convins că băiatul său va mai juca pentru România. Arman a ales meseria de antrenor după ce s-a lăsat de fotbal şi e mândru de băiatul lui, care, după plecarea din ţară, a continuat să joace fotbal în America. În România, Arman a antrenat la juniorii echipei Concordia Chiajna.

După cinci ani petrecuți în America, Arman Karamyan, fost jucător de fotbal și actual antrenor, rămâne conectat la rădăcinile sale românești și la pasiunea pentru fotbalul din țară. Departe de terenurile pe care a evoluat în România, inima lui bate încă pentru echipa națională și pentru cariera fiului său, Surik, un talent promițător care a avut deja ocazia să îmbrace tricoul tricolorilor juniori.

”Îl duc la o echipă din România”

”Surik este mai talentat ca mine. Este stângaci. Este adevărat că a fost convocat la naționala de juniori a României când juca în țară și eu antrenam acolo. A jucat sub tricolor în unele meciuri amicale la Piatra Neamţ, îmi aduc eu aminte. Acum el este în recuperare, dar nu și-a pierdut speranța că va juca iar pentru România.

În ianuarie va merge la o echipă din țară și sper că va fi iar convocat. Nu a mai fost chemat în ultima vreme la naționala României, de fapt de când noi am mers în SUA. Suntem de vreo 5 ani plecați din țară, dar nu cred că distanţa a fost principalul motiv„, a declarat Arman Karamyan pentru CANCAN.

A rămas îndrăgostit de Rapid

Chiar dacă nu a jucat mult timp la Rapid, Arman spune că a rămas fascinat de atmosfera din Giuleşti.

”Chiar dacă am plecat de ceva timp din România, încă ştiu să vorbesc româneşte şi urmăresc cu interes meciurile din Superligă. Rapid nu a început bine campionatul, dar are timp să recupereze. Fratele meu, Artiom, a jucat mai mult timp acolo, eu am evoluat doar jumătate de an. M-am simţit foarte bine în Giuleşti, mi-au plăcut suporterii. Rapid trebuie să aibă răbdare că sigur vor veni şi rezultatele. Aş fi foarte încântat dacă fiul meu ar ajunge într-o zi să poarte tricoul acestei echipe„, a mai spus Karamyan.

Frații gemeni Arman și Artiom Karamyan au primit cetățenie română în anul 2014, la 10 ani de la sosirea în fotbalul românesc. Surik are şi el dublă cetăţenie, armeană şi română.

