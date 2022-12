Armin Nicoară a picat în dizgrațiile nașei! Georgiana Lobonț a reacționat după declarațiile șocante făcute de artist. „Nu își dă seama”

Armin Nicoară este pe o pantă abruptă și riscă să își supere nașa rău. Artistul a făcut câteva declarații la adresa Georgianei Lobonț care au deranjat. Nașa a reacționat imediat și l-a mustrat. Cei doi nu sunt pe aceeași lungime de undă și s-ar putea ca relația lor să se degradeze, dacă finul nu își schimbă comportamentul.

Recent, în cadrul unei emisiuni, Armin Nicoară a făcut o analiză a femeilor din showbiz-ul românesc. Printre cele analizate s-a numărat și nașa sa, Georgiana Lobonț. Artistul a complimentat-o și a spus că arată foarte bine. Însă exprimarea sa a lăsat de dorit, iar Georgiana Lobonț nu a fost prea încântată de ce a auzit. Mai exact, Armin Nicoară a spus că nașa sa este „porno rău”.

Georgiana Lobonț s-a arătat deranjată de comentariul făcut de finul său și a reacționat imediat. Aceasta a spus că Armin Nicoară este un om bun, însă, uneori exagerează și nu își dă seama. Georgiana Lobonț nu este de acord cu felul liber al acestuia de a se exprima și consideră că ar trebui să își pună niște bariere și să gândească de două ori înainte de a spune ceva.

„Armin este un băiat bun, dar în ultima perioadă exagerează. Acum că s-a căsătorit am așteptări mai mari de la el, atât eu cât și publicul probabil. Dar și de la Claudia care nu mai are voie să-l lase să vorbească așa și nici să fie de acord cu astfel de afirmații dacă vor să respecte normele tradiționale. Oamenii taxează orice. Trebuie mare atenție.

Fiecare e liber să se exprime cum vrea și să trăiască cum vrea, doar de asta suntem într-un stat democratic. Dar nu ne putem juca cu cuvintele mai ales la adresa altor persoane. Nu toți oamenii gândesc la fel sau înțeleg la fel viața. Eu nu sunt în măsură să judec sau să dau sfaturi nimănui dar nici nu sunt de acord cu ce zice. Poate ei nu vor să meargă pe unda vieții care mie mi se pare normală și văd altfel normalitatea. Dar o femeie trebuie să-l atenționeze pe soțul ei când greșește, acasă când nu-i vede și nu-i aude nimeni ca a doua oară să nu se mai repete, iar bărbatul la fel să facă cu soția lui.”, a declarat Georgiana Lobonț, potrivit WOWbiz.ro.

„Niște idei prostești…”

Georgiana Lobonț este hotărâtă să nu lase lucrurile așa și a declarat că va avea o discuție serioasă cu Armin Nicoară. Aceasta ține la finii ei și nu ar vrea ca relația să se rupă din cauza unor cuvinte aruncate. Așa că o să fie tranșantă, o să spună ce o deranjează și speră într-o schimbare de atitudine.

„Armin încă mai copilărește. Sunt niște idei prostești pe care le are și le tot repetă de fiecare dată când dă interviuri, tot pe asta o ține. Lui i se pare amuzant deși eu i-am zis că nu sunt de acord cu ce face pentru că nu se pretează și nici nu intră în discuție. Eu am o familie, am copii mari deja, iar pe noi ne caracterizează normalitatea, iar de bunele moravuri ținem cont.

Când mă voi întâlni cu ei, probabil voi avea o discuție ca de la nașă la fini. Noi vorbim deschis iar dacă ceva nu-mi convine eu mereu spun lucrurilor pe nume. Armin și Claudia sunt doi tineri minunați care muncesc foarte mult, au exemple bune de urmat în familie și sunt sigură că vor avea parte de tot ce e mai bun în relația lor dacă le vor urma.”, a mai spus Georgiana Lobonț.

