Claudia Puican și Armin Nicoară lucrează la mărirea familiei! Cei doi au fost la o clinică din Franța pentru analize și au „liber” la făcut copii. Asta a spus Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Cântărețul a abordat și subiectul criticilor pe care le primește de la urmăritori, dar a vorbit și despre cum este viața lui de când s-a căsătorit.

În urmă cu câteva luni, Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântărețul a vorbit despre cum decurge căsnicia lor, dar și despre cum trec peste neînțelegeri.

Acesta a mai menționat faptul că primește foarte multe comentarii negative din partea urmăritorilor, iar aceștia sunt de părere că soția lui Armin Nicoară este nefericită în relația cu el. Mai mult, cântărețul a mai susținut că lucrează la extinderea familiei, iar el și Claudia au fost în Franța pentru analize.

„Au mai fost mici greșeli din partea mea, Claudia m-a înțeles de fiecare dată”

CANCAN.RO: În urmă cu doar câteva luni, tu și Claudia v-ați unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum e viața de bărbat însurat?

Armin Nicoară: Da, bineînțeles că avem o căsnicie foarte frumoasă. Suntem tineri, ne iubim, suntem cu capul pe umeri, discutăm, ne iubim la maxim. Acum, că au mai fost mici greșeli din partea mea, Claudia m-a înțeles de fiecare dată. Ea este alături de mine. Bineînțeles că și eu sunt alături de ea, ne maturizăm împreună.

Acum mai avem timp, să spun așa, de distracție, de… Să ne facem plăcerile vieții. Pentru că dacă dă Domnul să vină și un copil în viața noastră, e posibil să ne mai calmăm un pic. Pentru că am observat la toate cuplurile, când vine un copil, nu mai e așa de ușor ca înainte.

Dacă sunt probleme, discuții de zi cu zi, ne punem la masă, discutăm. Eu o ascult pe Claudia, Claudia mă ascultă pe mine. Dacă ceva nu-i convine, îmi spune ce nu-i convine. Eu încerc să reglementez situația, eu îi spun la fel. Dar, totul merge foarte, foarte bine.

Claudia nu a fost niciodată deranjată de ce am făcut, pentru că știe ce are la casa ei și suntem fericiți împreună, chiar dacă lumea spune că eu o fac pe Claudia să sufere sau tot felul de chestii aiurea, care… Na, poate le-ai văzut prin online.

„Mă înjură în ultimul hal prin comentarii„

CANCAN.RO: Foarte multă lume a criticat faptul că soția ta îți oferă prea multă libertate.

Armin Nicoară: Dar bineînțeles că sunt foarte criticat, am fost criticat în ultimul timp, dar n-am ce să fac, asta-i viața. Orice faci… Am observat că și dacă faci numai bine, tot ești criticat, dacă faci rău, tot ești criticat. Orice ai face, lumea te critică. Nu poți fi pe placul tuturor.

Dacă lumea vrea să mă placă, mă place așa cum sunt. Dacă ei vor să fiu un Armin Nicoară ,,fals”, precum sunt alți artiști, care în față sau la televiziuni se dau cineva care nu sunt și, de fapt, la ei acasă e dezastru.

Nu am ce să fac, asta-i viața. Într-adevăr, am văzut foarte multe comentarii răutăcioase, am fost foarte criticat. Cum ți-am spus în celălalt mesaj, Claudia știe ce are la casa ei. Crede-mă, multă lume, văd în comentarii și în mesaje: ,,Claudia suferă, Claudia nu te merită!”, ,,I-ai stricat viața Claudiei, ce faci cu fata asta”, ,,O forțezi să stea cu tine”. Tot felul de chestii am auzit în ultimul timp.

Păi, cât să fii de… nu știu, nu vreau să înjur sau ceva, dar chiar așa, lumea crede că Claudia ar sta cu mine, dacă eu o chinuiam în halul ăsta? Adică eu dacă eram atât de nenorocit precum spune lumea, ea stătea cu mine? Nu stătea! Puteam să am banii banilor și puteam să am orice ar fi să am.

Nu cred, dacă nu era fericită și nu îi plăcea viața cu mine și adrenalina pe care i-o creez în fiecare zi, nu cred că stătea cu mine. Așa că lumea, cum am spus, comentează, nu știu, poate se plictisesc acasă. Poate unii de ciudă, poate de ciudă că poate vor și ei să fie ca mine, să aibă o relație ca mine, așa deschisă, cum o am eu cu Claudia, și poate de aceea mă înjură în ultimul hal prin comentarii.

„Claudia dacă rămâne însărcinată într-o anumită perioadă, eu trebuie să anulez foarte multe evenimente„

CANCAN.RO: Acum, că sunteți soț și soție, v-ați gândit să vă măriți familia?

Armin Nicoară: Da, sincer să-ți spun, e clar că ne dorim să ne mărim familia. Lucrăm la treaba asta, chiar am fost la o clinică în Franța pentru niște analize. Totul este OK, doar că pe amândoi programul nu ne ajută.

Claudia dacă rămâne însărcinată într-o anumită perioadă, eu trebuie să anulez foarte multe evenimente în vară. Eu dacă acum, de exemplu, ar fi rămas Claudia însărcinată, ar trebui în vară, când sunt extrem de multe evenimente, să anulez.

Îți dai seama că eu aș strica foarte multe evenimente. Adică, poate omul și-a dorit din tot sufletul ca la nunta lui să cânte Claudia Puican. Și-atunci, eu dacă îl sun acum și-i spun, cu câteva luni înainte de nuntă: Domne, Claudia Puican nu mai vine la nuntă. Ce-am făcut?

Și-așa, îți dai seama, trebuie să-mi fac programul în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea și să nu prea încurc situația cu evenimentele. Acum vedem, sper să ne ajute Domnul să fie totul ok. Noi ne rugăm, ne dorim și Dumnezeu cu noi să fie!

