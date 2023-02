Armin Nicoară, în lacrimi la TV! Tatăl saxofonistului a venit de urgență în Capitală

În urma mărturisirilor despre relația cu tatăl său, Armin Nicoară a izbucnit în plâns, în cadrul unei emisiuni televizate. Artistul a dezvăluit că relația cu tatăl său nu a fost niciodată una prea bună, dimpotrivă, el s-a simțit traumatizat toată viața.

După ce a făcut publice pasaje din relația nu foarte bună cu tatăl său, artistul nu și-a mai putut controla lacrimile, la o zi distanță după prima mărturisire, apărând, din nou, la televizor, cu dezvăluiri dureroase. (CITEȘTE ȘI: CÂND VOR FACE ARMIN NICOARĂ ȘI CLAUDIA PUICAN NUNTA: ,,POATE ORGANIZĂM ȘI BOTEZUL”)

Armin Nicoară: ,,Am reușit să mă eliberez de o anumită problemă”

Safoxonistul a mărturisit că niciodată nu a reușit să discute cu tatăl său, fiind dominat de frica și teama pe care i-a purtat-o. Din fericire pentru el, Armin Nicoară a reușit să se elibereze de traumă și să-i spună părintelui său ce dureri sufletești a avut.

„Nu am reușit niciodată să stau cu tatăl meu față în față, să îi spun cât de greu a fost în acele momente. Nu vreau să vin și să mă plâng. Eu nu am avut tupeul, nu am putut să fiu cu el față în față, să îi zic ce mă doare, am avut și frica către el, pentru că a fost un pic mai dur.

Am reușit să mă eliberez de o anumită problemă, o traumă. Am simțit oamenii că s-au regăsit în ce am spus eu și le mulțumesc. Au fost oameni care m-au condamnat și m-au înjurat și acum și-au cerut iertare, pentru că mulți nu m-au cunoscut.

Eu am simțit că toată lumea era împotriva mea, de la familie, dar nu vreau să o bag pe mama, ea a fost mereu cu mine. Am simțit-o cel mai aproape. Nu mă simțeam apreciat. Nu aș șterge nimic cu buretele. Tot ce a făcut a clădit Armin Nicoară de astăzi. Nu am reușit să îl sun, știu că se bucură pentru mine, dar e o barieră între mine și el.

Dacă ar fi în fața mea și poate mi-aș dori față în față să stau, să îl iau în brațe și să îi spun că îi mulțumesc, chiar dacă a făcut ce a făcut în trecut. A pus o cărămidă în viața mea și a clădit această persoană. Îl iubesc, el tot timpul îmi spune că mai are 10-15 ani de trăit și pe mine mă deranjează foarte tare. Mi-aș fi dorit să se implice și mai mult”, a povestit Armin Nicoară, la Pro TV.

(VEZI ȘI: ARMIN NICOARĂ A FĂCUT DEZVĂLUIREA! CARE ESTE ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE GEORGIANA LOBONȚ NU VREA SĂ VORBEASCĂ DESPRE SCANDALUL DIVORȚULUI)

Ce reacție a avut tatăl safoxinistului Armin Nicoară

La rândul lui, Petrică Nicoară a declarat că niciodată nu a avut intenția de a-i face face rău fiului său. Bărbatul a recunoscut că a avut un comportament mai dur cu el, însă totul a fost sub forma unei glume, fără să-și dea seama că Armin a luat totul în serios.

„Ce ai făcut, tati? Ai făcut o țară întreagă să plângă. Ți-am spus de atâtea ori că toate au fost glume. M-ai făcut să vin de la Timișoara. De multe ori ți-am spus că au fost glume, pe care tu le-ai luat în serios. A avut toată susținerea mea, tot timpul.

Toată viața avem de învățat, asta trebuie să înțeleagă. Din 2010 de când s-a îmbolnăvit, cea mai grea zi din viața mea a fost când l-am dus în comă la spital și am plecat la nuntă în Italia. Mi-a venit un gând, că îmi spunea Dumnezeu: „Dacă nu îl suportați în familie, vrei să ți-l iau?”. Am zis: „Doamne, să nu mi-l iei. Te rog să mi-l lași”, a mărturisit tatăl lui Armin Nicoară.