Armin Nicoară, noi dezvăluiri după scandalul cu Georgiana Lobonț: ”Nu știu pe cine să aleg...”

În cadrul unui interviu acordat recent, Armin Nicoară a vorbit atât despre admirația pentru cumnata sa, cât și despre episodul cu Georgiana Lobonț. Artistul a lămurit episodul din Maldive care a stârnit, la început de an, o serie de controverse.

Armin Nicoară s-a căsătorit, în toamna anului 2022, cu Claudia Puican. Nași le-au fost chiar Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, cu care cei doi au o relație extrem de specială. Apropierea dintre fin și nașă a fost îndelung discutată, dar acum se pare că apare un nou element în cercul lor: cumnata. Recent, artistul a făcut o serie de declarații despre sora soției care pare să-l pună în dificultate.

„Sora Claudiei s-a apucat recent de muzică și vreau să vă spun că este la fel de frumoasă ca și Claudia și acum vreau să pun că este un duel al surorilor.

Pentru mine e un pic greu, pentru că nu știu unde să mă împart la Claudia sau la cumnata mea”, a declarat artistul.

Armin Nicoară, despre episodul din Maldive cu Georgiana Lobonț

La finalul anului 2022, Rareș Ciciovan anunța faptul că urmează să divorțeze de Georgiana Lobonț. Nu a durat mult până când cei doi au mers în concediu în Maldive, alături de finii lor, episod care le-a părut fanilor neașteptat. Mai mult de atât, unii au acuzat chiar faptul că relația dintre nașă și fin ar fi una anormal de apropiată. În acest context, cântărețul a spus:

„Sincer să vă spun nu am cum să mă bag în familia lor, chiar dacă sunt nașii mei, pentru că nu am de unde să știu. Poate noaptea dacă s-a întâmplat ceva între ei, pentru că pe plajă nu a fost nimic, cât am fost noi împreună.

Eu nu am avut cum să fiu cu ei în pat, noaptea. Am și filmat un videoclip când am luat-o în brațe pe Georgiana. Dar, vă spun, Rareș nu este gelos. Georgiana a declarat și eu am ieșit să mă apăr. Toată lumea a spus că s-ar fi certat din cauza mea, că Rareș ar fi zis că sunt gelos, că eu m-am dat la Georgiana sau invers”, a adăugat Armin Nicoară pentru Wowbiz.

