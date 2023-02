Armin Nicoară nu înțelege de ce Georgiana Lobonț nu mai vorbește cu el: „Situația nu este deloc bună”

Scandalul așa zisului divorț dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan a avut repercursiuni și în relația dintre Armin Nicoară și nașa sa, Georgiana. Cântărețul a vorbit despre cât de mult și-a schimbat comportamentul nașa, în ceea ce-l privește, fără să i se ofere explicații.

În urmă cu aproximativ o lună, Rareș a declarat că divorțează de Georgiana, pe fondul unor neînțelegeri. Georgiana nu a ieșit să vorbească în spațiul public despre acest lucru, însă lucrurile s-au schimbat la 180 de grade și cei doi parteneri nu au mai ajuns la tribunal. Acest scandal a dus, însă, la degradarea relației dintre Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, cei doi colaborând și pe plan profesional. Reamintim faptul că cei doi au o relație specială, cântăreața fiind nașa saxofonistului.

În cadrul unei intervenții televizate, Armin a vorbit despre relația pe care o are, în prezent, cu artista.

Armin Nicoară: „Eu nu am înțeles care e treaba”

Armin susține că nu înțelege motivul pentru care Georgiana nu mai vorbește cu el. Saxofonistul i-ar fi dat câteva mesaje, însă Georgiana le-ar fi ignorat complet.

”Păi situația dintre mine și nașa mea nu este deloc bună. Eu nu am înțeles care este treaba, mai exact pentru că i-am dat vreo două sau trei mesaje, chiar acum câteva zile, și nu mi-a răspuns. Am zis «ok, este seară, este noapte, nu îmi răspunde. Haide că poate, de dimineață îmi răspunde». Am văzut că nu mi-a răspuns, m-am uitat pe story-urile ei și pe Instagram, să văd ce face. La fel, i-am răspuns și acolo la ceva și am văzut că nu a răspuns și chiar, cumva, m-a deranjat. Adică, nu am înțeles care este problema? Care este supărarea? Din ce cauză este supărată? Noi am plecat în vacanță, adică noi nu ne-am certat sau ceva, doar că am mers eu atunci la București, la televiziune și de atunci nu mi-a mai răspuns la telefon. Nu știu dacă eu am greșit cu ceva, dar dacă am vorbit ceva despre ea sau dacă am zis ceva despre ea. Dar dacă ea așa alege, să stea supărată pe mine, e treaba ei”, a declarat Armin Nicoară la Antena Stars.