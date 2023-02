Georgiana Lobonț, anunț important după ce soțul ei a spus că nu divorțează: ”Sper ca de data asta să mă țin!”

Georgiana Lobonț este decisă să facă schimbări majore în viața ei! Artista are o legătură strânsă cu fanii în mediul online și ori de câte ori are ocazia, le dă acestora detalii despre proiectele în care este implicată, dar și despre partea personală. Recent, artista a făcut un anunț pe rețelele de socializare în care a explicat ce decizie importantă a luat!

Georgiana Lobonț este o artistă apreciată de o comunitate uriașă de oameni. Cântăreața știe că pe lângă talentul său, contează foarte mult și cum apare în fața publicului, din acest motiv are multă grijă la felul în care arată. Vedeta are o siluetă de invidiat, dar nu se poate spune că face eforturi mari în acest sens pentru că „mama natură” a ajutat-o întotdeauna.

Cu toate acestea, recent, Georgiana a venit cu un anunț important pentru fani. Artista le-a mărturisit acestora că a început să meargă la sală din nou, pentru că își dorește ca până la vară să fie în cea mai bună formă.

„Bună dimineața! Ce credeți că fac eu?! M-am apucat de sală, cred că l-am terorizat pe Cati. Cati este antrenorul meu. Sper de data asta să mă țin până cel puțin în vară. Vreau să arăt bine la vară”, le-a transmis Georgiana Lobonț fanilor din mediul online.

Care a fost cel mai greu moment din viața Georgianei Lobonț

Una dintre cele mai mari dorințe ale Georgianei Lobonț a fost aceea de a avea copii. Încă de mică se gândea la momentul în care o să devină mamă. L-a cunoscut pe soțul său și la 24 de ani a decis să își transforme visul în realitate. Însă, la scurt timp a primit o veste teribilă. Medicii i-au spus că nu poate să devină mamă. Vestea a dărâmat-o pe artistă.

Georgiana Lobonț a trecut prin momente grele și simțea că viața ei s-a terminat.

„De mică am avut un vis… când voi fi mare să am o familie frumoasă, un soţ iubitor şi copii drăgălaşi. Acest vis a început să devină realitate în momentul în care l-am cunoscut pe Rareș şi am devenit soț și soție. Ne doream foarte mult să avem un copil împreună, încă de când ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privinţa asta, pentru a deveni părintți. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă.

Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privință. Au urmat câteva zile extrem de grele și de triste pentru mine, dar și pentru Rareș. Eram dezamăgită şi nu puteam să concep că o fată aşa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem într-o depresie”, a mai spus Georgiana Lobonț.