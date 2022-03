Armin Nicoară, probleme de sănătate! Artistul a ajuns pe perfuzii

Armin Nicoară se confruntă cu probleme de sănătate. Artistul trece printr-o perioadă delicată, iar oboseala pe care a acumulat-o şi-a spus cuvântul. Pe reţelele de socializare artistul a povestit ce i s-a întâmplat şi de ce a ajuns pe perfuzii.

Problemele cântăreţului au început, după ce acesta a susţinut un spectacol în Irlanda. Cântăreţul s-a simţit din ce în ce mai rău, ba mai mult, nu s-a putut deplasa la spital. Astfel a fost nevoie ca medicii să intervină de urgență.

Vedeta a povestit în mediul online faptul că a avut febră foarte mare și din cauza stării de rău nici nu a putut să meargă la spital. Cu toate acestea, cadrele medicale îl supraveghează de acasă pe Armin Nicoară, care a ajuns chiar la perfuzii.

El a explicat că deocamdată nu este refăcut complet, însă va urma cu strictețe tratamentul prescris de medic.

„Nu sunt refăcut complet, tocmai ce a plecat asistenta de la mine de acasă pentru că am reușit să vorbesc cu doamna doctor să-mi facă perfuziile acasă, că nu am reușit să mă deplasez la spital deoarece mi-a fost foarte rău.

Am ajuns din Irlanda, acolo unde am avut un eveniment și după spectacol am picat la pat. Am avut febra 40 și de acolo a început calvarul pentru mine. Nici acum nu sunt refăcut complet”, a explicat Armin Nicoară la un post de televiziune.

Armin Nicoară şi partenera sa nu pot avea copii

Armin Nicoară se confruntă cu probleme de sănătate de când era copil. Artistul suferă de diabet zahart încă de la vârsta de 15 ani, iar această problemă pare să se răsfrângă și în viața de cuplu. Viața agitată, programul haotic al artiștilor sunt doar câțiva factori care contribuie la neîmplinirea cuplului:

”Ne dorim din tot sufletul să avem un copil. La Armin este o mica problema, el având diabet de la vârsta de 15 ani, ma gândesc ca de aici este problema”, a mărturisit Claudia Puican.

”Îmi este frica puțin, având în vedere ca avem un program foarte agitat, nu vreau ca bebelușul sa fie expus unui risc. Îmi doresc foarte mult să avem un bebeluș sănătos si sa nu aibă vreo problema. Aceasta situația ma sperie foarte tare”, a mai spus partenera lui Armin Nicoară.

Sursă foto: Instagram